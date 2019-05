Barack y Michelle Obama producirán película, 2 documentales y 4 series

La raza, la clase, la buena alimentación, la labor de los funcionarios estadunidenses y la lucha por los derechos de las trabajadoras, las personas de raza negra y los individuos con discapacidad, son algunos de los temas que presentarán Barack y Michelle Obama a través de su productora.

El expresidente estadunidense y su esposa anunciaron este miércoles que gracias al acuerdo firmado entre su compañía Higher Ground Productions y una plataforma de "streaming", están en elaboración una película, dos documentales y cuatro series para televisión.

De acuerdo con información de portales internacionales, la pareja pretende contar historias que inspiren, que motiven a pensar diferente sobre el mundo, que ayuden a abrir las mentes y los corazones de cada ser humano.

Es con ese fin que en una película contarán la historia de Frederick Douglass, quien nació esclavo y logró escapar al norte de Estados Unidos, donde se dio cuenta que las personas de raza negra eran libres pero discriminadas.

Por ello se sumó a la Sociedad Antiesclavista, dio conferencias en favor de la abolición de la esclavitud, editó un semanario, escribió y publicó su autobiografía, apoyó la lucha de las mujeres por sus derechos y la igualdad política, entre otras acciones.

Además crearán la serie para niños "Listen to your vegetables & eat your parents" ("Escucha a tus verduras y cómete a tus padres"), con la que pretenden hacer conciencia entre niños de preescolar sobre la importancia de la alimentación saludable

Con el objetivo de inspirar y educar, los Obama presentarán el drama "Bloom", producción ambientada en Nueva York que presenta las barreras que debieron enfrentar mujeres y personas de raza negra durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial.

También transmitirán "Fifth risk" ("Quinto riesgo"), serie de no-ficción enfocada a mostrar "la importancia del trabajo no anunciado y realizado por los héroes cotidianos que guían nuestro gobierno y salvaguardan nuestra nación", según señalaron en un comunicado.

La serie "Pasado por alto", que se basará en una columna publicada en el diario New York Times, presentará las historias de personas que realizaron acciones dignas de rescatar y difundir, pero cuyas muertes no fueron dadas a conocer por los medios de comunicación.

Respecto a los documentales, los Obama detallaron que producirán "Crip Camp", sobre un campamento de verano para jóvenes con alguna discapacidad que se convirtió en la semilla del movimiento en favor de los derechos de personas con esas condiciones de vida.

"American Factory", a su vez, planteará el choque cultural causado por un empresario chino que decidió instalar una fábrica en el sitio que antes ocupara una planta de ensamblaje de automóviles, en Ohio.

En las siete producciones, que se encuentran en etapa de desarrollo, se aprovechará el poder de la narración de historias para abordar asuntos relacionados con la democracia y los derechos civiles, explicaron Michelle y Barack Obama.

"Al tocar temas como la raza y las clases sociales, la democracia, los derechos civiles y mucho más, creemos que cada una de estas producciones no solo entretendrá, sino que educará, conectará e inspirará a todos", refirieron.

Ambos firmaron en mayo de 2018 un acuerdo con Netflix, plataforma "streaming" que presenta contenido multimedia por Internet, para difundir documentales, series con o sin guion, así como largometrajes creados por su productora.

Gracias al equipo conformado por Priya Swaminathan y Tonia Davis, quienes supervisarán cada proyecto, "con Higher Ground Productions esperamos reunir a las personas en torno a valores comunes e historias poco comunes", comentaron.

"Nuestra meta no es solo hacer que la gente piense, queremos hacer que la gente se sienta y salga de su zona de confort", comentó Michelle.