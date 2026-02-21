Basílica de la Sagrada Familia, la más alta

Barcelona, Esp.- La imponente basílica de la Sagrada Familia de Barcelona alcanzó su altura máxima el viernes, aunque la obra magna del arquitecto catalán Antoni Gaudí aún está a años de completarse

Una grúa colocó el brazo superior de una cruz en la cima de la Torre de Jesucristo, la pieza central que se eleva sobre el templo, que ahora se alza a 172.5 metros (566 pies) sobre la ciudad, informó la iglesia.

Con la adición del viernes, la Sagrada Familia se acerca un poco más a su finalización. El monumento inconcluso se convirtió el año pasado en la iglesia más alta del mundo tras el izamiento y colocación de otra parte de su torre central.

La primera piedra de la Sagrada Familia se colocó en 1882, pero Gaudí nunca esperó que se terminara en su período de vida. Solo una de sus torres estaba finalizada cuando el arquitecto murió, a los 73 años, en 1926, tras ser atropellado por un tranvía. El interior de la Torre de Jesucristo todavía está en obras. Su exterior está flanqueado por grúas de construcción y andamios.

