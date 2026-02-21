logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Fotogalería

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Basílica de la Sagrada Familia, la más alta

Por AP

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Basílica de la Sagrada Familia, la más alta

Barcelona, Esp.- La imponente basílica de la Sagrada Familia de Barcelona alcanzó su altura máxima el viernes, aunque la obra magna del arquitecto catalán Antoni Gaudí aún está a años de completarse

Una grúa colocó el brazo superior de una cruz en la cima de la Torre de Jesucristo, la pieza central que se eleva sobre el templo, que ahora se alza a 172.5 metros (566 pies) sobre la ciudad, informó la iglesia.

Con la adición del viernes, la Sagrada Familia se acerca un poco más a su finalización. El monumento inconcluso se convirtió el año pasado en la iglesia más alta del mundo tras el izamiento y colocación de otra parte de su torre central.

La primera piedra de la Sagrada Familia se colocó en 1882, pero Gaudí nunca esperó que se terminara en su período de vida. Solo una de sus torres estaba finalizada cuando el arquitecto murió, a los 73 años, en 1926, tras ser atropellado por un tranvía. El interior de la Torre de Jesucristo todavía está en obras. Su exterior está flanqueado por grúas de construcción y andamios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Dos muertos y policía desaparecido por lluvias intensas en Perú
    Dos muertos y policía desaparecido por lluvias intensas en Perú

    Dos muertos y policía desaparecido por lluvias intensas en Perú

    SLP

    AP

    Las lluvias provocaron dos muertes y daños en viviendas y cultivos en varias regiones del país.

    Cerco energético de EEUU tensiona sistema salud en Cuba
    Cerco energético de EEUU tensiona sistema salud en Cuba

    Cerco energético de EEUU tensiona sistema salud en Cuba

    SLP

    AP

    Autoridades cubanas implementan medidas para mitigar impacto en salud ante restricciones y falta de recursos.

    Trump advierte sobre ataques limitados a Irán en medio de negociaciones
    Trump advierte sobre ataques limitados a Irán en medio de negociaciones

    Trump advierte sobre ataques limitados a Irán en medio de negociaciones

    SLP

    AP

    El presidente Trump considera acciones militares limitadas mientras Irán prepara propuesta de acuerdo nuclear.

    Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump
    Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump

    Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump

    SLP

    AP

    El fallo afecta gravámenes recíprocos y abre dudas sobre reembolsos millonarios.