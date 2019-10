Bebé despierta de coma y sonríe a su padre en Reino Unido

Michael Labuschagne, de Reino Unido, tenía apenas 14 semanas de nacido cuando sufrió un paro respiratorio que lo dejó sin respirar al menos nueve minutos. Luego de ser puesto en coma despertó y sonrió a su padre, que estaba junto a él.

A través de un video en Facebook, Emma Labuschagne, la madre del bebé, contó que el pasado 15 de marzo su bebé dejó de respirar nueve minutos. "Vimos a nuestro bebé sin respirar y los paramédicos trabajando para salvar su vida", contó su mamá.

Michael, quien nació el 4 de diciembre de 2018, sobrevivió a un paro respiratorio fuera del hospital como sólo el 7% de británicos lo hace, dijo su mamá. Luego de que dejara de respirar, Michael fue puesto en coma.

Tras cinco días, el bebé despertó y lo primero que hizo fue sonreír a su padre, Stuart, de 28 años. "La primera cosa que él hizo cuando abrió sus hermosos ojos cafés fue sonreír a su papá", dijo Emma, de 27 años.

Luego del paro respiratorio, Michael no tuvo daños en su cerebro pero fue diagnosticado con un fibroma cardiaco, el cual está en la parte izquierda de su corazón. "Se trata de un padecimiento raro que sólo se ha diagnosticado en pocas personas en Reino Unido", contó Emma en un video en Facebook.

Actualmente, Michael, quien ya tiene 10 meses de edad, tiene un marcapasos y un desfibrilador en su estómago. "Este tratamiento no es confiable y no hay otros a los que podamos recurrir en Reino Unido", agregó.

Según Emma Labuschagne, la madre del bebé, en el Hospital Infantil de Boston puede ayudar a su bebé. Allí, removerían el tumor del corazón, sin embargo la operación cuesta cerca de 116 mil libras (más de 140 mil dólares).

Por esto, la familia del bebé abrió una campaña en GoFoundMe para conseguir el dinero y poder ir a Boston para la operación del bebé.

En Facebook, Emma Labuschagne contó que su bebé Michael fue aceptado como candidato para una operación en el Hospital Infantil de Boston.