Bebé muere luego de que su madre lo olvidó en el auto en Carolina del Norte

Un bebé de un año murió dentro de un automóvil por el calor en Carolina del Norte, luego de que su madre lo olvidara por un "largo periodo", afirma la policía local.

La mujer habló al 911, tras darse cuenta que dejó a su niño en un vehículo, cerca de McMullen Creek Market, en Pineville, un suburbio de Charlotte, en el condado de Mecklenburg, informa ABC News.

El bebé fue encontrado dentro del auto en un estacionamiento, de acuerdo con la policía de Pineville.

Las autoridades difundieron audios de la emergencia: "Hey, Pineville, es Charlotte. Tengo una mala noticia para ti", dijo un vocero de la policía de Mecklenburg a una mujer de la policía de Pineville. "Una mujer habló, porque dejó a su hijo en el auto todo el día y dice que murió".

Las autoridades llegaron y le dieron primeros auxilios al menor, pero fue pronunciado muerto en un hospital cercano.

Los investigadores determinaron que la mamá, quien colaboró con las autoridades, dejó a su bebé por un "prolongado periodo de tiempo", indicaron los agentes.

Además, hablaron con los familiares y revisan las cámaras de vigilancia de la tienda.

La ABC dijo que la mujer trabaja en la tienda y no se dio cuenta de que dejó a su bebé hasta que salió de su empleo.

"Tenemos muchas preguntas y no tenemos las respuestas", dijo el Departamento de Policía de Pineville. "No se han presentado cargos, pero el caso sigue abierto", indicó, según el medio local.

El medio local Channel 9 informa que 37 menores de edad han muerto en estas condiciones en lo que va del año, al menos dos en Carolina del Norte.

En julio, se informó que otro hombre dejó a sus gemelos en el asiento trasero del auto durante todo el día, mientras trabajaba, por lo que murieron.