Bebé que murió de hambre en EU pasó días con su padre muerto

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- Nueve meses después de la muerte de un hombre y su bebé de dos años en su departamento en Nueva York, se determinaron las causas de la muerte.

David Conde padre, de 59 años, y su hijo David fueron encontrados muertos el 15 de febrero pasado. El padre murió de una "enfermedad cardiovascular" y el niño murió de hambre, determinó la policía, que señaló que se trató de un deceso accidental.

"Se cree que Conde falleció primero y su hijo no pudo obtener comida después de la muerte de su padre", informó NBC News.

De acuerdo con el medio Democrat & Chronicle, pasaron entre siete y 10 días antes de que los oficiales llegaran a la casa de Conde, tras recibir el reporte de que no había noticias de él ni de su hijo. La última vez que se les vio con vida fue el 22 de enero, según NBC News.

Cuando la policía llegó al departamento ubicado en el complejo Serenity Manor, se dieron cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave. Un empleado del departamento intentó abrirla, sin éxito y la policía terminó forzando la cerradura.

La policía reportó que el departamento estaba intacto, aunque hacía frío y no estaba encendida la calefacción. "No había señales de pelea en la residencia. No tenemos razones para pensar que alguien más haya estado en el departamento cuando ambos fallecieron", dijo el teniente David Cirencione, del condado de Ontario, al Democrat & Chronicle.

Los oficiales encontraron al padre en la cama y al niño cerca de él.

Se informó también que David tenía la custodia total del menor, y que su madre no era parte de su vida. Fue la familia de David la que llamó a la policía tras no tener noticias suyas.

El obituario de David hijo señala que nació con una condición médica y que acababa "de aprender a caminar, tras muchas cirugías y meses de rehabilitación". La familia lo describió como un "hermoso bebé de cabello rizado, dulce y con una sonrisa decidida".

El caso ya fue cerrado y se realizó un memorial por el bebé el 16 de marzo. El pequeño tenía seis hermanos y una hermana.