Beijing tendrá nuevas reglas de clasificación de basura

La ciudad de Beijing introducirá nuevas reglas obligatorias para clasificar la basura en escuelas, hospitales, edificios de oficinas, atracciones turísticas y hoteles, informaron hoy fuentes oficiales.

Un total de mil 64 escuelas, 271 hospitales, 528 supermercados y centros comerciales, así como 446 atracciones turísticas han llevado a cabo la clasificación de basura, pero se requerirán esfuerzos para extender el hábito de clasificar los residuos a todos los residentes en Beijing, dijo Hao Zhilan del Comité de Construcción Urbana y Protección Ambiental del congreso municipal.

De acuerdo con reportes de prensa Beijing genera cada año unos nueve millones de toneladas de basura doméstica; el 40 por ciento va al relleno sanitario. Algunos proyectos piloto comenzaron en las comunidades, pero los esquemas no son obligatorios, y no hay sanciones para aquellos que no clasifican la basura.

Bajo el nuevo mecanismo obligatorio, el desempeño de la clasificación de basura podría estar vinculado al crédito social de los residentes. Además se introduciría una variedad de incentivos para alentar la práctica, como el establecimiento de un sistema de gestión de puntos, una cuenta de crédito especial para la clasificación de basura, reportó el sitio web "Beijing Evening Post".

Señaló que para finales de este año, las autoridades de Beijing "establecerán áreas de demostración de clasificación de basura en 224 calles, condados y aldeas, que cubrirán el 60 por ciento de la ciudad".

"Los cubos de basura en áreas residenciales también estarán equipados con dispositivos de identificación y escalamiento de peso, para lograr un monitoreo en tiempo real y la recopilación de datos sobre el desempeño de las personas responsables", apuntó.

Refirió que las personas que se nieguen a cumplir con las normas serán registradas bajo el sistema de crédito personal o serán multados hasta con 200 yuanes (unos 28 dólares).

El sitio precisó que "el sistema de crédito social se utiliza para regular el comportamiento público y mejorar la credibilidad social en general. A las personas que han sido incluidas en el sistema se les puede negar el acceso al transporte aéreo y en tren de alta velocidad".

De acuerdo con los reportes de prensa, a finales de 2019, "Beijing también llevará a cabo las normas de clasificación y reciclaje de basura en 500 aldeas y garantizará que el 97 por ciento de la basura doméstica sea tratada adecuadamente".