Berlusconi confiesa "decepción" con Putin

Roma, Ita.- El ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi confesó su "profunda decepción" con su viejo amigo, el presidente ruso Vladimir Putin, por la invasión de Ucrania, en su regreso a los mítines después de más de dos años por la pandemia.

"El acto de hoy tiene un significado especial porque volvemos a vernos en persona tras casi tres años", celebró en la convención de su partido, Forza Italia, entre los aplausos de sus colaboradores, seguidores y de su pareja, la diputada Marta Fascina.

Como telón de fondo de su discurso estuvo la invasión de Ucrania ordenada el 24 de febrero pasado por Putin, a quien el exCavaliere siempre consideró un amigo. Por eso, su opinión era esperada e incluso se le había criticado por no referirse al presidente ruso.

Sin embargo, Berlusconi reconoció que no esperaba esta agresión del mandatario ruso: "No puedo y no quiero esconder que estoy profundamente decepcionado y dolido por el comportamiento de Vladimir Putin, que ha asumido una gravísima responsabilidad ante el mundo entero", dijo, con el público aplaudiendo en pie.

"Estamos ante una agresión sin precedente de un país neutral que lucha por su libertad.