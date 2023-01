Bielorrusa enjuicia en ausencia a líder opositora

Comenzó el martes el juicio en ausencia a la principal dirigente opositora de Bielorrusia, quien denunció el proceso en su contra como una farsa y llamó a Occidente a aumentar su apoyo a la asediada oposición del país.

Sviatlana Tsikhanouskaya fue la principal candidata opositora en las elecciones presidenciales de agosto de 2020, que el presidente Alexander Lukashenko dice haber ganado pero que tanto la oposición bielorrusa como Occidente consideran fraudulentas.

Tsikhanouskaya, quien se fue de la antigua república soviética poco después de las elecciones bajo presión de las autoridades, está siendo enjuiciada en ausencia junto con otros cuatro opositores destacados. La mujer enfrenta cargos de alta traición, conspiración para derrocar al gobierno y atentar contra la seguridad nacional. De ser hallada culpable, enfrenta la posibilidad de 20 años de cárcel.

Tsikhanouskaya dijo que por la prensa se entera del proceso, que se realiza a puertas cerradas. Añadió que no ha podido contactar al abogado que las autoridades bielorrusas le asignaron.

"Parece una farsa", declaró Tsikhanouskaya a The Associated Press en una entrevista en Davos, Suiza, donde asiste al Foro Económico Mundial. "Seré sentenciada a años y años. El juez me sentenciará a todos los años que le ordenen".

En diciembre de 2021, su esposo Siarhei Tsikhanouski fue sentenciado a 18 años de cárcel, acusado de organizar disturbios masivos y de incitar al odio, cargos que él rechaza. El lunes, las autoridades formularon nuevas acusaciones contra él.

"El abogado lo visita una vez a la semana por lo menos para asegurarse de que sigue vivo, porque las condiciones carcelarias son terribles", relató Tsikhanouskaya. "Es llevado con frecuencia a celdas de castigo, y cuando estás en la cárcel no tienes ningún derecho".