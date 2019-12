Biografía sobre primera ministra neozelandesa crea polémica

Los neozelandeses viven una polémica sobre su primera ministra Jacinda Arden, pues mientras algunos le reclaman que cuida más su imagen que los problemas del país, otros señalan que sus críticos son un grupo de hombres que se sienten amenazados por una mujer con poder.

El debate lo inició el libro "Jacinda Ardern: The Story Behind an Extraordinary Leader", de la escritora Michelle Duff, una biografía de la jefa de gobierno del país de Asia Pacífico, que comenzó a circular un par de meses atrás.

Luego, un trabajador de la construcción de 66 años de edad, de acuerdo a sus declaraciones a Radio New Zeland, inició toda una campaña para deslucir la obra con un par de fotografías en su cuenta de Twitter, la cual ahora suma miles de seguidores.

Tenemos una primera ministra que no dedica tiempo a la pobreza infantil, a la crisis de vivienda, pero sí tiene tiempo para esos intrascendentes artículos, dijo Colin Wilson, el trabajador que comenzó la campaña.

Videos y fotografías en redes sociales muestran a personas que colocan los libros de la biografía de Ardern con sus contraportadas hacia arriba o bien poniendo otros libros encima de acuerdo a la etiqueta #TurnArden.

Nunca pensé que esto pudiera pasar pero ocurre. La gente esta cansada de estos artículos intrascendentes. La gente quiere una primera ministra no una modelo, subrayó.

Sin embargo, para Duff, la autora de la biografía, la campaña es resultado de un grupo de hombres que se siente amenazado por una mujer con poder.

A través de la historia se han hecho intentos para silenciar a las mujeres, que han sido llamadas brujas, se les ha negado el voto, manipulado en sus relaciones, robado sus ideas en reuniones, enumeró la escritora.

#TurnArden es solo otra manifestación de ese odio a las mujeres, acotó.

El diario británico The Guardian publicó este sábado un trabajo donde recibió más de 700 respuestas a una serie de preguntas sobre la situación neozelandesa, que en 2020 convocará a elecciones generales donde Ardern buscará su reelección.

Muchas de las respuestas se refieran a las consecuencias del ataque de marzo pasado a dos mezquitas en la ciudad de Christchurch, con saldo de 51 muertos, y muestran preocupación sobre las fallas de seguridad o que hayan creado una cultura de la guerra.

La crisis de la vivienda ocupa un lugar importante en las respuestas enviadas al diario, debido a los altos precios que alcanzan los lugares para vivir, sin olvidar la desigualdad social y la pobreza infantil.