Boeing reconoce su “error” en choques

París, Fra.- El director general de Boeing reconoció el domingo que la compañía cometió un “error” al manejar un problemático sistema de alarma en la cabina de sus aviones 737 Max antes de que ocurrieran dos accidentes en los que murieron 346 personas, y prometió transparencia mientras el fabricante estadounidense intenta recuperar la autorización para que su aeronave más vendida vuele de nuevo. Dennis Muilenburg dijo a los reporteros en París, Francia que la comunicación de la empresa con reguladores, clientes y el público “no fue consecuente. Y eso es inaceptable”.

La Administración Federal de Aviación culpó a Boeing de no informar durante más de un año a los reguladores de que un indicador de seguridad en la cabina de pilotos del Max no funcionaba. Los pilotos están molestos de que la empresa no les avisó sobre un nuevo software que ha sido implicado en los accidentes de Indonesia y Etiopía.

“Evidentemente cometimos un error en la implementación de la alerta”, dijo Muilenburg.

Se mostró optimista de que el Boeing 737 Max obtendrá la autorización para reanudar sus operaciones antes de que finalice el año.

Aún falta que los reguladores aprueben los ajustes que Boeing realizó a su software. Dijo que los choques de las aeronaves de Lion Air y Ethiopian Airlines representan un “momento decisivo” para Boeing.