Bolivia clausura el año escolar

La Paz, Bolivia.- El gobierno boliviano anunció el domingo la clausura del año escolar a raíz de que el estado no logra garantizar el acceso a la educación virtual, especialmente en el área rural, siendo este otro efecto de la pandemia.

"La gran mayoría del área rural no cuenta con internet, los niños no tienen internet. La fibra óptica solo llega a las ciudades. No hay condiciones... por lo que hemos visto conveniente clausurar el año escolar", dijo el domingo el ministro de la presidencia, Yerko Núñez, en conferencia de prensa.

Núñez explicó que el cierre del año se aplica desde el 3 de agosto. La disposición determina que todos los estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria pasen al curso siguiente, sin que haya ningún reprobado.

El gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez suspendió en marzo las clases presenciales, a solo un mes después de que habían empezado como una medida de precaución.