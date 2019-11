Bolivia rompe relaciones con Venezuela y deja UNASUR y ALBA

LA PAZ (AP) — La nueva canciller de Bolivia anunció el viernes la ruptura de las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, el alejamiento de la UNASUR y ALBA y la salida de la brigada médica cubana del país en un giro de 180 grados respecto de la política exterior que imprimió por casi 14 años el expresidente Evo Morales.



La canciller Karen Longaric dijo en rueda de prensa que Bolivia deja UNASUR porque en los hechos "el bloque ya no opera, ya no existe y no sirve".

"Ya no somos del ALBA", acotó sin mayores explicaciones en referencia a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y anticipó que la embajadora venezolana en Bolivia será declarada persona no grata.

La presidenta interina Jeanine Áñez había anticipado que su gobierno transitorio reconoce al líder opositor venezolano Juan Guaidó como mandatario legítimo de Venezuela y le pidió que enviara un embajador a Bolivia.

De la misma forma, Longaric dijo que el nuevo gobierno boliviano envió una queja a México por los "pronunciamientos hostiles" que desde su exilio en ese país hace el expresidente Morales.