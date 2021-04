Bolivianos se unen para limpiar la basura del lago Uru Uru

A tempranas horas de la mañana del miércoles, decenas de bolivianos se dieron la tarea de limpiar la basura y plásticos que cubren una parte del lago Uru Uru para tratar de contrarrestar la contaminación a la que está expuesto desde casi diez años.

A los pies del altiplano boliviano está el lago Uru Uru —cercano al departamento de Oruro, a unos 200 kilómetros de La Paz— donde llegaron unos 500 policías, trabajadores de la alcaldía, vecinos y voluntarios para recoger la basura con palos y otras herramientas de trabajo.

"Me siento feliz, contenta de que realmente la población esté respondiendo al llamado, al auxilio de nuestro lago Uru Uru", dijo a The Associated Press Arminda Choque, una mujer que vive cerca del lago.

El alcalde electo de Oruro, Adhemar Wilcarani Morales, encabezó la jornada y explicó que aún es una "limpieza superficial". "Más adelante haremos un plan de mitigación ambiental para recuperar el lago Uru Uru", mencionó.

La autoridad explicó que en el sector que iniciaron la limpieza alguna vez "tuvo un espejo de agua de 1,5 metros de profundidad. Ahora apenas tiene 20 centímetros".

El coronel policía de Oruro, Alex Alfaro, explicó que se espera recoger más de diez toneladas de basura con la ayuda de volquetas y tractores.

Hace dos semanas se denunció que la basura y plásticos del lago cubrían al menos un kilómetro de su cuerpo de agua.

El lago Uru Uru, un afluente milenario a 3,700 metros sobre el nivel del mar, tiene aproximadamente 21 kilómetros de longitud y entre 120 y 224 kilómetros de superficie.

"Es muy importante esta limpieza, pero todavía falta muchas más acciones", explicó a la AP Limbert Sánchez, responsable de comunicación del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) y la escuela de líderes ambientales.

La contaminación del lago es preocupante porque aparte de la basura también desembocan aguas residuales de la ciudad vecina de Oruro, deshechos de empresas mineras pequeñas y está siendo afectado por una fuerte sequía.

En el agua también se encontraron minerales pesados como zinc, arsénico y cadmio con niveles superiores a los permitidos por las leyes ambientales.

"Haría falta que la mina cercana no eche el agua ácida directamente y también se eviten las aguas residuales", mencionó Sánchez.

El alcalde electo adelantó que tienen como "tarea urgente el proyecto de una planta de residuos sólidos para recuperar el agua y vamos a tener que recurrir a la comunidad internacional". También aseguró que el miércoles iniciaron la jornada de limpieza que se extenderá hasta el viernes.

En la región de Oruro están los dos lagos amenazados con desaparecer: el Uru Uru y a unos kilómetros el Poopó, el cual está siendo golpeado por el cambio climático.

"Nosotros queremos limpiar porque yo pienso que vamos a dejar a nuestros hijos. Ellos tienen que ver que aquí había pescaditos", dijo Rita Blanco Quispe, otra vecina. Quispe aseguró que son los mismos pobladores de Oruro quienes vierten la basura al lago y que se necesita que ellos tomen conciencia y no lleven más basura.

"Todos estamos unidos para recuperar nuestro laguito", agregó.