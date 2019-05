Bolsonaro desiste de ir a homenaje en Nueva York tras "ataques" del alcalde

La gala que pretendía honrar a Bolsonaro había sido organizada por la Cámara de Comercio Brasileña-Estadounidense y estaba prevista para el próximo 14 de mayo en Nueva York.



No obstante, el evento encontró la resistencia de autoridades, empresas y organizaciones culturales de la ciudad por la ideología ultraderechista del presidente brasileño, quien reúne un historial de declaraciones machistas, racistas y misóginas a lo largo de su carrera política.



Por esa razón, el mandatario, en el poder desde el pasado 1 de enero, decidió cancelar su comparecencia a la gala en Nueva York, en la que sería designado "Personalidad del Año 2019", y la visita prevista posteriormente a Miami.



"Ante la resistencia y los ataques deliberados del alcalde de Nueva York y de la presión de los grupos de interés sobre las instituciones que organizan, patrocinan y acogen en sus instalaciones anualmente el evento, quedó patente la ideología de la actividad", resaltó el portavoz de la Presidencia, Otavio do Rego Barros.



La gala en honor a Bolsonaro se ha visto envuelta en polémica desde el comienzo de su organización, ya que el Museo de Historia Natural de Nueva York decidió cancelar la cena al conocer quién sería el homenajeado del evento.



"Con respeto mutuo por el trabajo y metas de nuestras organizaciones, hemos acordado conjuntamente que el Museo no es el lugar óptimo para la cena de gala de la Cámara de Comercio Brasileña-Estadounidense", apuntaron tanto el Museo como la Cámara en idénticos mensajes compartidos a través de sus cuentas de Twitter.



El posible homenaje a Bolsonaro, muy criticado por sus políticas ambientales, también fue duramente deplorado por el alcalde de Nueva York, quien en una entrevista con una emisora de radio local tildó al presidente brasileño de "un ser humano muy peligroso".



"(Bolsonaro) Es peligroso no sólo por su evidente racismo y homofobia, sino porque desafortunadamente es la persona con mayor poder de impacto sobre lo que pasa en la Amazonía en el futuro", dijo De Blasio.

Asimismo, en los últimos días al menos tres empresas patrocinadoras retiraron su apoyo al evento organizado por la Cámara de Comercio Brasileña-Estadounidense.



Después de que los patrocinadores dieran marcha atrás, el estatal Banco do Brasil desembolsó 12 mil 500 dólares por una mesa con diez lugares en el evento. Según versiones de la prensa local, es la primera vez que la entidad reserva tantos cubiertos en esta gala.