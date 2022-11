Bolsonaro Jr confió en transición a gobiernos con políticos del pueblo

En el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), el brasileño Eduardo Bolsonaro advirtió que el comunismo no se ha erradicado en Latinoamérica y confió en qué se transite a regímenes con "políticos que realmente representen la voluntad popular".

"Tenemos esperanza de que un día las cosas se van a cambiar y vamos a tener políticos que realmente representan la voluntad de popular", expresó en este cónclave de ultraconservadores, celebrado en Santa Fe, al sur de la capital de México.

El hijo del presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) dijo que se deben de juntar energías para poner en marcha la lucha por la libertad en Brasil, en México y la región latinoamericana.

"Ustedes que viven aquí en México hace un tiempo con la izquierda, con todo lo que te hace pasando, me acuerdo un montón de que pasó en Brasil", reflexionó.

El también diputado brasileño señaló la necesidad de garantizar procesos electorales certeros y transparentes, mientras en México se plantea una reforma electoral para impulsar el voto electrónico en los próximos comicios presidenciales de 2024.

Además, enfatizó que "el futuro depende de nosotros", por lo que instó a hacer el cambio aunque sea "trabajoso", pues advirtió que la otra opción "es vivir como ellos nos van a mandar a vivir".

"Imagina que se va a la escuela su hija y cuando vuelve dice: "no papá, quiero ser hombre (?) si piensa "no quiero mirar esto porque me da muchos dolores de cabeza", dale, entonces deja que su hijo con 5 o 6 años tal vez vuelva para su casa con una orientación distinta", dijo.

DESTAPA POSIBLE CANDIDATO DE LA DERECHA EN MÉXICO

El diputado federal brasileño anunció al posible candidato de la ultraderecha en México, Eduardo Verastegui, quien lidera la CPAC.

"Eduardo Verástegui es el futuro presidente de México", enfatizó el brasileño, entre aplausos del público reunido en la capital mexicana y quienes gritaron "¡presidente, presidente! al término de su discurso.

"Imagínate al futuro presidente de México, será un presidente inteligente y guapo", comentó Bolsonaro.

En su discurso, Eduardo Verástegui, anfitrión de la CPAC arremetió contra el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por su discurso en contra de los conservadores mexicanos.

En esta reunión también participaron activistas y políticos como el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, el senador estadounidense Ted Cruz, de Texas, Santiago Abascal, presidente del partido español VOX, el actor mexicano Eduardo Verástegui, entre otros.

En su mayoría, los conservadores, reunidos en la CPAC alertaron sobre la eliminación de las libertades ante una ola de "izquierdistas-comunistas" en América Latina.