Bolsonaro viaja a Dallas para recibir el homenaje que Nueva York le negó

BRASILIA (EFE).- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, llegará este miércoles a la ciudad estadounidense de Dallas, donde se reunirá con el exmandatario George W. Bush y recibirá un premio que le iba a ser entregado inicialmente en Nueva York.



El reconocimiento otorgado a Bolsonaro por la Cámara de Comercio Brasil-Estados Unidos iba a ser entregado en la "Gran Manzana", pero las críticas del alcalde neoyorquino, el demócrata Bill de Blasio, y de organizaciones de la sociedad civil al ideario ultraderechista del mandatario brasileño llevaron a cancelar el evento.



De Blasio alimentó la polémica a través de las redes sociales y en declaraciones públicas, en las que condenó tanto "el racismo y homofobia" que se le atribuyen a Bolsonaro, como la promoción de políticas que pudieran degradar aún más la región amazónica.



"Tu odio no es bienvenido aquí", llegó a afirmar el alcalde, ante lo que el Gobierno brasileño decidió cancelar el viaje.



"Ante la resistencia y los ataques deliberados del alcalde de Nueva York y de la presión de los grupos de interés sobre las instituciones que organizan, patrocinan y acogen en sus instalaciones anualmente el evento, quedó patente la ideología de la actividad", justificó el Gobierno brasileño.



Bolsonaro, en declaraciones que ofreció la semana pasada, llegó a decir incluso que había decidido suspender su viaje a Nueva York, ya que no podría exponerse a que le lanzaran "un huevo en la cabeza".



A instancias de políticos del Partido Republicano, el evento fue trasladado entonces a la ciudad de Dallas, donde Bolsonaro tendrá este miércoles un encuentro privado con Bush, quien mantiene una línea de oposición al actual presidente, Donald Trump, a pesar de pertenecer a la misma formación.



Según dijo el portavoz de la Presidencia brasileña, Otávio Rego Barros, el hecho de que Bolsonaro, declarado admirador de Trump, se reúna con Bush, "demuestra la forma en que el presidente entiende las relaciones políticas, con un amplio espectro" de diálogo.



"El hecho de que el expresidente Bush eventualmente haga alguna consideración contraria" a las posiciones de Trump, "no impide que, desde el punto de vista político", Bolsonaro fomente una relación "institucional" con el exmandatario, indicó el portavoz.



El presidente brasileño también tiene previstas reuniones con el gobernador de Texas, Greg Abbot; con el alcalde de Dallas, Mike Rawlings, y con el senador Ted Cruz.



Asimismo, se entrevistará con empresarios estadounidenses, a los que presentará las oportunidades que Brasil ofrece para la inversión tanto nacional como extranjera, a través de un vasto programa de privatizaciones que será acelerado hacia fines de este año y durante 2020.



El jueves, finalmente recibirá el premio de "Personalidad del Año" otorgado por la Cámara de Comercio Brasil-Estados Unidos, durante una cena que supondrá el último compromiso de su agenda oficial.



El mandatario, que viajará a Estados Unidos acompañado por varios de sus ministros y algunos legisladores, tiene previsto regresar a Brasilia durante la mañana del viernes.



Esta será la segunda visita de Bolsonaro a Estados Unidos desde que asumió su mandato, el pasado 1 de enero.



La anterior fue en marzo pasado, cuando viajó a Washington y se reunió por primera vez con Trump, quien lo recibió con honores de Estado en la Casa Blanca.