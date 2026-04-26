Bomba mata a 14 en Colombia

Bogotá, Col.- A 14 se elevó el número de personas fallecidas y 38 las heridas tras un ataque con un artefacto explosivo que detonó el sábado al paso de autobús en una carretera del suroeste de Colombia, en medio de una escalada de violencia en las últimas horas en esa zona del país, informaron las autoridades.

Inicialmente, el Gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, comunicó en su cuenta de X que el artefacto fue activado en la vía Panamericana en el sector de El Túnel en Cajibío, con un saldo preliminar de "siete civiles muertos y más de 17 heridos". Por la noche, el gobernador actualizó la cifra de 14 muertos. Entre los heridos se encuentran cinco son menores de edad.

En rueda de prensa, el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Armadas, calificó al hecho como una "acción terrorista" que adjudicó a las estructuras de alias " Iván Mordisco " —uno de los más buscados de Colombia— y de la facción Jaime Martínez, de las disidencias de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operan en esa región y que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con el Estado en 2016. Precisó que al menos 15 vehículos fueron afectados por la explosión.

"Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista", escribió el presidente Gustavo Petro, en su primera reacción tras el atentado. Añadió que se dispondrá a "los mejores soldados para enfrentarlos" y pidió a la unidad de análisis financiero colombiana actuar sobre sus finanzas.

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Petro, el primer mandatario de izquierda, reiteró que firmará una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) a los jefes de esas agrupaciones armadas ilegales, sin precisar una fecha.

La potente explosión dejó una escena trágica en el lugar, donde en medio de los hierros retorcidos de los vehículos y sobre el pavimento fracturado se observaban los cuerpos de las víctimas. Los heridos fueron trasladados por ambulancias a diversos hospitales para ser atendidos, reportaron las autoridades.

Más violencia

El ataque se da en una seguimiento de hechos violentos en esa región disputada por grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico.

La víspera dos vehículos acondicionados con explosivos detonaron cerca de unidades militares, uno en la capital vallecaucana Cali y otro en la aledaña Palmira, causando daños materiales.

El sábado se reportó un ataque con disparos a una estación policial en una zona rural de Jamundí, en el Valle del Cauca, la neutralización de tres drones acondicionados con explosivos en El Tambo, departamento aledaño del Cauca, y el ataque a un radar de Aeronáutica Civil en la misma zona. Ninguno de estos eventos dejó heridos.