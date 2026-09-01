Bombardeos de Israel matan a cinco personas

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Al menos cinco personas murieron y varias más resultaron heridas en dos bombardeos distintos de Israel en la ciudad de Gaza. Israel bombardeó el patio de una vivienda en el área occidental de la capital gazatí, matando a dos personas; y al inicio de la tarde un dron israelí lanzó un misil contra un vehículo en el barrio del Tel Al Hawa, matando a tres personas más.

Horas antes de los hechos en la capital, en Jan Yunis, tres personas resultaron heridas por disparos del Ejército israelí en zonas separadas de la ciudad. En Beit Lahia, un niño fue herido por el impacto de una bomba lanzada con dron.