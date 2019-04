"Bomberos, con cara de impotencia ante incendio en Notre Dame"

Minutos después de haber terminado su visita al interior de Notre Dame y haber escuchado misa, Paris Rizo, bailarín del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, y su esposa Xóchitl Quintero seguían haciendo fotos en el jardín de la Catedral parisina cuando comenzaron a ver humo y a los pocos minutos las llamas cubrieron el techo del recinto que es Patrimonio de la Humanidad.

"En el momento en que cayó la aguja ya estábamos todos desalojados en la parte lateral del edificio, del otro lado del río. Había mucha gente llorando, se veía la cara de desesperación de los parisinos que salían por todas las calles para ver el incendio", relata a EL UNIVERSAL Paris Rizo.

En conversación vía Facebook, el bailarín mexicano cuenta los pormenores del incendio que provocó el colapso de la aguja de la catedral de Notre Dame y que él junto con su esposa grabó con su teléfono móvil, desde el otro lado del Sena.

"Del otro lado del río estuvimos como media hora más, hasta que ya preferimos movernos porque había mucha movilización policíaca y de bomberos y se estaba poniendo peligrosa la situación", cuenta Rizo, quien capturó varios videos y fotografías del siniestro.

Él fue testigo de la primera reacción de los parisinos. "La mayoría de ellos tenían una expresión como impresionados, no sabían lo que estaba pasando, y también desesperados porque no veían que los bomberos pudieran controlar el incendio, estaba muy impresionante la verdad. Los camiones de agua que llevaron ni siquiera alcanzaban a tocar las llamas".

Rizo cuenta que en algunos videos se ve a bomberos que estaban muy cerca del incendio, "pero con una manguera súper pequeña. Jamás lograron tocar con el agua las llamas. Entonces se les veía la cara de impotencia porque veían que se les salía cada vez más de control y no podían hacer nada".