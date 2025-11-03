Bomberos rescatan a trabajador atrapado en colapso de torre medieval en Roma

ROMA (AP) — Bomberos rescataron el lunes por la noche a un trabajador que permaneció atrapado durante varias horas entre los escombros de una torre medieval que colapsó parcialmente durante los trabajos de renovación en el corazón de la capital de Italia.

La televisión local transmitió imágenes en las que se vio a tres rescatistas mientras cargaban al hombre por una escalera telescópica para luego colocarlo en una camilla hacia una ambulancia. Por el momento se desconoce su estado de salud, pero Adriano De Acutis, comandante en jefe del cuerpo de bomberos de Roma, dijo a la televisora estatal RAI que la víctima estaba consciente.

"Dado que las condiciones parecen serias, ahora será evaluado y fue llevado de inmediato al hospital", dijo Lamberto Giannini, prefecto de Roma. "La operación duró mucho tiempo porque cada vez que se liberaba una parte del cuerpo, quedaba cubierto por más escombros".

Los rescatistas se enfrentaron a una tarea compleja después de que intentaron acercarse al trabajador atrapado a través de una ventana del primer piso. Pero se vieron obligados a retirarse en medio de una nube de escombros mientras la estructura continuaba cediendo. También se abortó un segundo intento con dos escaleras, y en su lugar se envió un dron.

Cerca del anochecer, los bomberos levantaron tubos gigantes en una grúa para succionar escombros desde la ventana del segundo piso.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, había dicho previamente a los periodistas que el trabajador se comunicaba con los rescatistas y usaba una mascarilla de oxígeno. Añadió que los rescatistas trabajaban con extrema precaución en "una operación muy delicada de extracción" para evitar nuevos derrumbes.

Tres trabajadores fueron rescatados ilesos después del colapso inicial al mediodía, dijo el portavoz de los bomberos Luca Cari. Otro trabajador, de 64 años, fue hospitalizado en estado crítico; RAI informó que estaba consciente y había sufrido una fractura de nariz.

Ningún bombero resultó herido.

La Torre dei Conti fue construida en el siglo XIII por orden del papa Inocencio III como residencia para su familia. La estructura sufrió daños durante un terremoto en 1349 y derrumbes posteriores en el siglo XVII.

Cientos de turistas observaron cómo los bomberos utilizaron una escalera móvil y llevaron una camilla al nivel superior de la Torre dei Conti durante el primer intento de rescate. De pronto, otra parte de la estructura se vino abajo, levantando una nube de escombros y obligando a los bomberos a descender rápidamente por la escalera.

El primer colapso afectó el contrafuerte central del lado sur de la estructura y causó el derrumbe parcial de una base inclinada subyacente. La segunda caída impactó parte de la escalera y el techo, detallaron las autoridades de patrimonio cultural en un comunicado.

Queen Paglinawan, de 27 años, atendía a un cliente en una heladería cercana cuando la torre comenzó a derrumbarse.

"Estaba trabajando cuando escuché algo que caía, y luego vi la torre colapsar de manera diagonal", dijo Paglinawan, de 27 años, a The Associated Press mientras caían más escombros.

La torre, que ha permanecido cerrada desde 2007, está siendo sometida a una restauración de 6,9 millones de euros (casi 8 millones de dólares), que incluye trabajos de conservación, la instalación de sistemas eléctricos, de iluminación y de agua, y una nueva instalación de museo dedicada a las fases más recientes del Foro Imperial Romano, de acuerdo con los funcionarios.

Antes que comenzara la última fase en junio, se realizaron estudios estructurales y pruebas de carga "para verificar la estabilidad de la estructura, lo que confirmó las condiciones de seguridad necesarias" para proceder con el trabajo, incluyendo la eliminación de amianto, detallaron los funcionarios. El trabajo actual, realizado a un costo de 400.000 euros (460.000 dólares), estaba casi por finalizar.

Los fiscales italianos llegaron al lugar cuando se llevaba a cabo la operación de rescate e investigaban posibles cargos por negligencia y lesiones, publicaron medios italianos. Es común en Italia que las pesquisas comiencen al momento en que un incidente está en curso y antes que se identifiquen posibles sospechosos.

La estudiante alemana Viktoria Braeu había terminado de recorrer el Coliseo, a poca distancia del lugar, y pasaba por la escena durante el primer intento de rescate.

"Dijimos, 'Probablemente no pasará mucho tiempo para que se caiga', y luego simplemente comenzó a derrumbarse", narró Braeu, de 18 años.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, había compartido sus esperanzas de un rescate exitoso el lunes por la noche .

"Mis pensamientos y mi más sincera empatía están con la persona que actualmente lucha por su vida bajo los escombros y con su familia, para quienes espero sinceramente que esta tragedia tenga un resultado positivo", dijo Meloni en un comunicado.

"Me gustaría agradecer a todos los agentes de policía, bomberos y rescatistas que están interviniendo con valentía, profesionalismo y dedicación en esta situación extremadamente complicada".