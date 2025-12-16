Boric y Kast se reúnen en La Moneda

Santiago, Chile.- El mandatario saliente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, recibió el lunes al presidente electo, el ultraderechista José Antonio Kast , para dar inicio al proceso de transición que culminará el próximo 11 de marzo.

Boric dijo en una rueda de prensa posterior que el encuentro sirvió para compartir información relevante y afinar los pasos a seguir a fin de asegurar un "traspaso ordenado al próximo gobierno".

"Es muy importante, chilenos y chilenas, tener en cuenta que más allá de las distintas visiones políticas que ambos representamos existe una continuidad del Estado, una continuidad de sus instituciones, una continuidad del servicio público y del orden democrático", aseveró Boric.

"Quienes hoy día habitamos el Palacio de La Moneda somos aves de paso, también lo serán los que vengan y cada uno de nosotros construye sobre lo que han hecho quienes nos antecedieron".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Kast valoró el gesto de Boric de manifestar "la voluntad de poder colaborar con todo lo posible" y reiteró el llamado que hizo en su discurso del domingo para construir "un gobierno de unidad nacional en los temas prioritarios. Tuvimos una conversación personal muy importante y las posibilidades que nos da ir conociendo cómo funciona el Estado", afirmó el presidente electo.