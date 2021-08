Brasil acumula más de 564,000 muertes y 20.2 millones de contagios

RÍO DE JANEIRO (EFE).- Brasil superó las 564,000 muertes por covid-19 y los 20.2 millones de contagios este martes, tras registrar en las últimas 24 horas 1,211 fallecidos y 34,885 casos confirmados, en momentos en que la pandemia empieza a ser controlada en el país, informó el Gobierno.



Según el más reciente balance del Ministerio de Salud, el gigante suramericano ya suma 564.773 muertes por el virus y 20,212,642 positivos, desde que la covid-19 llegó al país en febrero de 2020.

Los datos oficiales señalan que la media de muertes de la última semana se ubicó este martes en los 906 fallecidos diarios, mientras que el de contagios fue de 32,404 diarios, en el mismo comparativo.

En relación con dos semanas atrás, el promedio de muertes diarias cayó un 17.1 % y el de contagios un 31.1 %.

La tasa de transmisión de la covid-19 también sigue a la baja y en la última semana mostró una caída significativa, al pasar del 0.97 hace siete días, a 0.90 este martes, según el Imperial College de Londres.

Cuando el índice está por debajo de 1 por más de 15 días significa que la pandemia está siendo controlada y la potencia suramericana tiene la tasa por debajo de ese índice desde la semana del 28 de junio.

Brasil, con sus 212 millones de habitantes, es uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus, pero gracias a los avances de la vacunación en el país, el número de víctimas fatales y de contagios ha caído en los últimos dos meses.

Más del 51 % de la población cuenta con al menos una dosis de la vacuna y el 21 % ya tiene el ciclo completo.

No obstante, a la fecha, 7 millones de personas no han regresado por la segunda dosis de la vacuna, según confirmó este martes el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, quien hizo un llamado para que quienes aún no lo han hecho completen la pauta, ya que sin las dos dosis requeridas, la inmunización "está incompleta".

Esa cifra se cuadruplicó en cuatro meses pues, según los datos de la cartera de Salud, en abril eran 1.5 millones de personas sin acudir para la segunda dosis.