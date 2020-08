Brasil supera las 100 mil muertes

Río de Janeiro.- Brasil superó este sábado los tres millones de contagios de coronavirus, tras registrar 49.970 muertes en las últimas 24 horas y luego de rebasar las 100.000 muertes, informó el Gobierno.

De acuerdo con el más reciente boletín del Ministerio de Salud, Brasil cuenta ahora con 3.012.412 casos confirmados de COVID-19, mientras que con 905 decesos en el último día, el número total de víctimas mortales ascendió a 100.447.

El Ministerio señaló que, hasta el momento, el número de pacientes curados de la COVID-19 se ubica en los 2.094.293, lo que supone cerca del 70 % del total de infectados.

No obstante, más de 800.000 continúan en acompañamiento y 3.450 aún están en investigación.

El 26 de febrero el Ministerio de Salud confirmó el primer caso con el nuevo coronavirus en un brasileño de 61 años, residente en Sao Paulo, la más poblada de Brasil con unos 12 millones de habitantes.

Brasil, con una población de 210 millones de habitantes, es el segundo país del mundo con mayor número de casos y decesos por la pandemia, solo por detrás de Estados Unidos, que registra cerca de cinco millones de contagiados y 162.000 muertes y alberga a unos 330 millones de habitantes.

BRASIL REACCIONA

Ante la nefasta cifra reconocidos personajes de la vida política y pública de Brasil lamentaron el número de muertes causadas por la pandemia en el país.

Entre ellos, los presidentes de la Cámara Rodrigo Maia y del Senado, Rodrigo Maia y Daniel Alcolumbre, enviaron mensajes por las redes sociales, al igual que el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).

Lula lamentó las muertes causadas por el coronavirus y acusó al presidente Jair Bolsonaro de "arrogante" y "soberbio" por "desafiar la ciencia y hasta la muerte".

"En 144 días, el coronavirus se llevó temprano a 100.000 padres, madres, hijos, hermanos, abuelos. Eran amigos, conocidos, eran trabajadores que se vieron obligados a dejar sus hogares y luchar por su pan de cada día", indicó Lula, a través de su cuenta en Twitter.

La región de Sao Paulo, la más rica y poblada de Brasil, con cerca de 46 millones de habitantes -similar a la Colombia o España-, continúa como epicentro de la pandemia, a pesar de que esta comienza a ceder en algunos de sus municipios.

Cinco estados del país -Río Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais y Río Grande do Norte- registran en este momento los mayores índices de contagios y de muertes por la COVID-19.