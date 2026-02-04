Brutal ataque a red eléctrica de Ucrania

KIEV, Ucrania.- Rusia lanzó alrededor de 450 drones de largo alcance y 70 misiles de varios tipos contra Ucrania en un gran ataque durante la noche, afirmó el martes el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

El bombardeo ocurrió mientras el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, visitaba Kiev en una muestra de apoyo y un día antes de que los dos países asistieran a conversaciones mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, sobre el fin de la guerra total que Rusia inició hace casi cuatro años.

El bombardeo de al menos cinco regiones de Ucrania incluyó un número récord de 32 misiles balísticos y tuvo como objetivo específico la red eléctrica, señaló Zelenskyy, como parte de la campaña continua de Moscú para dejar a los civiles sin luz, calefacción y agua corriente en medio del invierno más frío en años.

La empresa privada de energía DTEK dijo que fue el bombardeo más intenso a la red eléctrica este año. Al menos 10 personas resultaron heridas, dijeron las autoridades locales.

"Aprovechar los días más fríos del invierno para aterrorizar a la gente es más importante para Rusia que la diplomacia", dijo Zelenskyy. Las temperaturas en Kiev cayeron a -20 grados Celsius durante la noche y se mantuvieron en -16 ºC el martes.

Instó a los aliados a enviar más suministros de defensa antiaérea y ejercer "máxima presión" sobre Rusia para poner fin a su invasión a gran escala, que comenzó el 24 de febrero de 2022.

Las autoridades han descrito las conversaciones recientes entre las delegaciones de Moscú y Kiev como constructivas. Pero después de un año de esfuerzos, el gobierno de Trump todavía busca un avance en temas clave como quién conserva la tierra ucraniana que el ejército ruso ha ocupado, y un acuerdo integral parece lejano. Las conversaciones en Abu Dabi estaban programadas para el miércoles y jueves.

Apoyo de la OTAN

Rutte se dirigió al parlamento ucraniano durante su visita y dijo que los países de la alianza militar "están listos para proporcionar apoyo de forma rápida y consistente" mientras los esfuerzos de paz se prolongan.