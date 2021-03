Bukele cuestiona por actuar "hasta ahora" en abusos a Victoria

El presidente de El Salvador, Nayyib Bukele, se lanzó con dureza contra las autoridades mexicanas, tras revelarse que Victoria Esperanza Salazar, la salvadoreña que murió el sábado a manos de la policía en Tulum, Quintana Roo, sufría abuso por parte de su pareja, al igual que una de sus hijas.

Bukele había señalado el lunes, vía Twitter, que en el caso de esta mujer de 36 años, que dejó dos hijas adolescentes huérfanas, había "mas agresores, también más víctimas. No todos los culpables están arrestados aún".

Este martes, el canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que toda la información que tenían la habían compartido. "No tenemos información adicional".

El caso dio un giro cuando el gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, reveló esta noche que fue detenida la pareja de Victoria, acusada por perpetrar abusos en contra de ella y de una de sus hijas.

Bukele no perdió la oportunidad. "Como les dije ayer [lunes], a pesar de que algunas autoridades salieron a negarlo, habían más agresores y víctimas en esta historia", dijo en Twitter.

"La Fiscalía de Quintana Roo acaba de arrestar a la pareja sentimental de Victoria, de nacionalidad mexicana, quien abusó sexualmente de una de sus hijas", añadió.

Bukele subrayó que Victoria había denunciado a su pareja "hace semanas y llevó a su hija a un albergue para protegerla del agresor".

Y se quejó de la tardanza de las autoridades mexicanas en reaccionar. "Lastimosamente no actuaron hasta ahora, que ya asesinaron a Victoria y que se le está dando seguimiento al caso".

Además advirtió que la hija mayor de Victoria permanece en un paradero desconocido, por lo que, señaló, la principal hipótesis es que haya huido con el agresor de su hermana.

"Algo más: La hija mayor de Victoria NO HA SIDO LOCALIZADA. La principal hipótesis es que huyo del agresor de su hermana (quien probablemente también habría abusado de ella). Hasta ahora, aún no sabemos si está informada del asesinato de su madre", cuestionó.