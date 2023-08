Búlgaros protestan contra la violencia machista a la espera de un aumento de penas

SOFÍA (EFE).- Unas doscientas personas se han manifestado hoy en Sofía para denunciar la impunidad ante la violencia machista, tras un grave ataque cometido el pasado junio que ha provocado que el Parlamento búlgaro se reúna de urgencia para aprobar un aumento de las penas por agresión.



Esta protesta ha sido mucho menos multitudinaria que la que el pasado 31 de julio concentró a miles de personas en la capital búlgara y en otras ciudades.

"Fue la gota que colmó el vaso. Se necesitan reformas judiciales y cambios en la percepción de cualquier forma de violencia. Yo también tengo una hija que un día cumplirá 18 años y podría estar en lugar de Débora. Por eso estoy aquí y también estuve en la protesta anterior", declaró a EFE uno de los manifestantes.

Esta reacción social y política se ha producido tras conocerse que un hombre de 26 años fue puesto en libertad el pasado mes tras haber agredido brutalmente a su exnovia, una chica de 18 años llamada Débora Mihaylova.

La víctima tuvo que ser hospitalizada con numerosas heridas, y necesitó 400 puntos de sutura; la brutalidad de la agresión fue divulgada por la madre con unas fotos.

El agresor fue puesto en libertad, sin embargo, tras considerar el juez que la vida de la víctima no corría peligro y que las lesiones fueron leves.

Según la ley búlgara, en caso de "daño corporal leve" la víctima debe presentar una acusación privada contra el agresor, sin participación de la Fiscalía. Al tratarse de una acusación menor se descarta que la agredida necesite protección alguna o se impongan medidas preventivas como una orden de alejamiento.

Además, tanto el tribunal como la Fiscalía y la Policía fallaron en informar a la víctima de la liberación de su agresor.

La joven publicó hoy un video en redes sociales agradeciendo el apoyo recibido en "este momento tan aterrador".

El Parlamento, que ha interrumpido excepcionalmente su pausa estival, aprobó ayer extender a las mujeres no casadas o que no conviven con su pareja las medidas de protección por violencia machista.

También aprobó en primera instancia endurecer las penas por daños corporales y eliminar la posibilidad de libertad condicional para los acusados de infringir lesiones leves, una medida que debe ser aún ratificada en una segunda votación.

"Necesitamos borrar esta sensación de impunidad, no sólo por la violencia contra las mujeres. La violencia generalmente es inaceptable y no podemos normalizarla con un Estado cuyas instituciones no funcionan", agregó otro manifestante.