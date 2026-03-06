Buque iraní volvía luego de ejercicios navales
Galle, Sri Lanka.- El buque de guerra iraní hundido por un submarino estadounidense cerca de Sri Lanka había participado en ejercicios navales organizados por la India antes de dirigirse a aguas internacionales en el océano Índico en su camino de regreso a casa, informó Nueva Delhi.
El hundimiento subrayó el alcance de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán y su expansión en Oriente Medio y más allá. También subió un debate en India sobre la seguridad marítima en el océano Índico, una región donde Nueva Delhi mantiene una presencia naval significativa.
La armada de Sri Lanka recuperó 87 cuerpos y rescató a 32 marineros iraníes del IRIS Dena el miércoles, después que se hundiera en aguas internacionales frente a la costa del país insular, un caso poco común de un submarino torpedeando un barco desde la Segunda Guerra Mundial.
La armada de Sri Lanka señaló que respondió a una señal de socorro del IRIS Dena, pero para cuando llegó al lugar no había rastro del buque, sólo manchas de petróleo y marineros flotando en el agua.
El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth afirmó que el hundimiento ilustra que la operación militar entre Estados Unidos e Israel contra Irán se está extendiendo más allá de sus fronteras y describió a IRIS Dena como un "buque premio".
