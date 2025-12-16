Buscan a tirador de Universidad en EU
Providence, Rhode Island.- Las autoridades llamaron a las puertas buscando videos del pistolero de la Universidad de Brown, visto por última vez hace más de dos días mientras se alejaba del ataque que dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos.
La policía renovó su búsqueda después de liberar a una persona de interés el domingo y determinar que las pruebas apuntaban en una dirección diferente.
El anuncio abrupto marcó un revés en la investigación del ataque del sábado en la prestigiosa escuela. Se acumulaban preguntas sobre la seguridad del campus, la aparente falta de evidencia en video y si el enfoque en la persona de interés le dio al asesino más tiempo para escapar de la justicia.
Los residentes de Providence y los estudiantes se sintieron aliviados el domingo temprano cuando las autoridades dijeron que habían detenido a un hombre en un hotel de Rhode Island en relación con el ataque y levantaron el confinamiento. Pero ese alivio difícil poco, ya que el alcalde Brett Smiley dijo horas después de que los investigadores no sabían si el pistolero todavía estaba en el área.
Colin Moussette, quien está considerando inscribirse el próximo otoño, dijo al visitar el campus el lunes que se sentía incómodo al saber que el sospechoso no había sido capturado.
