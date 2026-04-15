Buscan nueva ronda de conversaciones

ISLAMABAD, Pakistán.- Los diplomáticos trabajaron el martes a través de canales indirectos para organizar una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán después de que Washington puso en marcha su bloqueo a los puertos iraníes, mientras Teherán amenazaba con atacar objetivos en la región como represalia.

El presidente de EU, Donald Trump, manifestó que una segunda ronda de conversaciones podría ocurrir "en los próximos dos días", y dijo al New York Post que las negociaciones podrían celebrarse de nuevo en Pakistán.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo por su parte que es "altamente probable" que las conversaciones se reanuden. Señaló una reunión que tuvo con el viceprimer ministro de Pakistán, Ishaq Dar.

Mientras tanto, en Washington, las primeras conversaciones directas en décadas entre los embajadores de Israel y Líbano ante Estados Unidos concluyeron con una nota productiva, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

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El embajador de Israel, Yechiel Leiter, dijo que ambas naciones están "del mismo lado de la ecuación" sobre "liberar al Líbano" de la milicia de Hezbollah.