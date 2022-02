Buzos peruanos hallan petróleo en fondo marino tras derrame

Buzos artesanales que extraen mariscos del Pacífico peruano hallaron petróleo el jueves en el fondo marino y cerca del litoral un mes después de un derrame de miles de barriles de crudo frente a una refinería de Repsol en la peor catástrofe ecológica del país sudamericano en su historia reciente.

El hallazgo realizado frente a un grupo de periodistas de The Associated Press contradice una versión de Repsol de hace una semana, cuando indicó en un comunicado que "no existirían residuos en el fondo del mar". El viernes pasado el director local de la energética, Jaime Fernández-Cuesta, también desestimó la presencia de crudo en el suelo marino. "No debería haber afectación en los fondos marinos a consecuencia de este derrame", dijo en conferencia de prensa.

Sin embargo, los buzos artesanales que han trabajado por años en las zonas afectadas, sumergiéndose para extraer moluscos y mariscos, insisten que el fondo marino tiene presencia de petróleo que se ha mezclado con la arena y el zooplancton y ha matado animales que viven en la zona.

Keifer Taboada, un buzo de 25 años y que trabajaba desde hace cuatro recogiendo mariscos, pulpos, cangrejos y que realiza caza submarina con arpones, ingresó al mar el jueves junto a sus compañeros y luego de media hora emergió con una bolsa repleta de mitílidos juveniles muertos embadurnados en una sustancia oleosa de color negro y de olor penetrante.

"Me quito los guantes y cojo esto y me comienzan a arder las manos", dijo Taboada vestido con su traje de neopreno y en referencia a la bolsa que se desparramaba con la sustancia negra y aceitosa sobre una de sus piernas. Atrás las olas del Pacífico chocaban contra las rocas en un día nublado.

Comentó que le indignaba escuchar que el derrame no había afectado el suelo debajo del mar. "Eso es mentira y aquí lo estamos comprobando... queremos que la gente conozca la situación que estamos viviendo", añadió el joven que no trabaja hace 41 días y mantiene a su madre enferma. Indicó que hace pocos días también se halló petróleo en el fondo marino en otra playa cercana.

La AP solicitó a Repsol comentarios sobre el hallazgo de petróleo en el fondo marino, sin obtener una respuesta al momento.

Repsol anunció el miércoles que los trabajos de limpieza en el mar y playas afectadas por el derrame de petróleo presentan un avance de 82%. El ministro del Ambiente, Modesto Montoya, ha solicitado que también se limpie una espuma que flota en el mar y provoca hipotermia a las aves marinas.

El derrame impactó un área poco más grande que la ciudad de París. Repsol calcula la afectación en 106 kilómetros cuadrados, en mar y tierra.

Perú afirma que se han derramado 11.900 barriles de petróleo, mientras la compañía indicó que sólo se derramaron casi 10.400 barriles.

En un mes se han hallado 300 aves muertas y se han observado 1.200 cubiertas de crudo, en especial cormoranes, guanayes, piqueros, pingüinos de Humboldt, pelícanos y gaviotas peruanas.