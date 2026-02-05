Cadena perpetua a sujeto que quiso asesinar a Trump
Fue descubierto en un campo de golf en Florida
Fort Pierce, Florida.- Un hombre acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump en un campo de golf en Florida en 2024 fue sentenciado el miércoles a perpetuo luego que un fiscal federal dijo que su crimen era inaceptable "en este país o en cualquier otro lugar".
La jueza federal de distrito Aileen Cannon pronunció el destino de Ryan Routh.
"La democracia estadounidense no funciona cuando los individuos toman en sus propias manos la eliminación de candidatos. Eso es lo que este individuo intentó hacer", subrayó el fiscal federal adjunto John Shipley a la jueza.
La sentencia: cadena perpetua sin libertad condicional, más de 7 años de prisión por un cargo de armas. Sus sentencias por sus otros tres crímenes se cumplirán de manera concurrente.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La sentencia de Routh había sido inicialmente programada para diciembre, pero Cannon accedió a adelantar la fecha luego que Routh optara por requerir un abogado durante la fase de sentencia en lugar de representarse a sí mismo como lo hizo durante la mayor parte del juicio.
Routh fue condenado por intentar asesinar a un candidato presidencial, usar un arma de fuego para cometer un delito, agredir a un agente federal, poseer un arma de fuego teniendo antecedentes penales y usar un arma de fuego con un número de serie alterado.
no te pierdas estas noticias
Siria firma acuerdo para desarrollo de campo de petróleo y gas en alta mar
AP
La compañía petrolera estatal de Siria firma acuerdo con Estados Unidos y Qatar para desarrollar campo de petróleo y gas en alta mar
Archivos sobre Epstein contienen desnudos y nombres de víctimas, pese a intentos de censura
AP
La publicación de documentos del Departamento de Justicia expone fallos en la protección de la privacidad de las víctimas de Epstein.
Soldados israelíes acusados de contrabando en Gaza
AP
El Ministerio de Justicia de Israel acusa a soldados israelíes de contrabandear cigarrillos y iPhones hacia Gaza, vinculando la red de contrabando con Hamas.