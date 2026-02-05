logo pulso
Cadena perpetua a sujeto que quiso asesinar a Trump

Fue descubierto en un campo de golf en Florida

Por AP

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Cadena perpetua a sujeto que quiso asesinar a Trump

Fort Pierce, Florida.- Un hombre acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump en un campo de golf en Florida en 2024 fue sentenciado el miércoles a perpetuo luego que un fiscal federal dijo que su crimen era inaceptable "en este país o en cualquier otro lugar".

La jueza federal de distrito Aileen Cannon pronunció el destino de Ryan Routh.

"La democracia estadounidense no funciona cuando los individuos toman en sus propias manos la eliminación de candidatos. Eso es lo que este individuo intentó hacer", subrayó el fiscal federal adjunto John Shipley a la jueza.

La sentencia: cadena perpetua sin libertad condicional, más de 7 años de prisión por un cargo de armas. Sus sentencias por sus otros tres crímenes se cumplirán de manera concurrente.

La sentencia de Routh había sido inicialmente programada para diciembre, pero Cannon accedió a adelantar la fecha luego que Routh optara por requerir un abogado durante la fase de sentencia en lugar de representarse a sí mismo como lo hizo durante la mayor parte del juicio.

Routh fue condenado por intentar asesinar a un candidato presidencial, usar un arma de fuego para cometer un delito, agredir a un agente federal, poseer un arma de fuego teniendo antecedentes penales y usar un arma de fuego con un número de serie alterado.

