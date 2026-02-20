Cadena perpetua a Yoon Suk Yeol

Seúl, Corea del Sur.- El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol fue declarado culpable de liderar una insurrección y condenado a cadena perpetua por su breve imposición de la ley marcial en 2024, en una dramática culminación de la mayor crisis política del país en décadas.

El líder conservador fue destituido después de un desacertado intento de eludir a una legislatura controlada por sus oponentes progresistas al declarar la ley marcial y enviar tropas para rodear la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2024.

El juez Jee Kui-youn de la Corte del Distrito Central de Seúl indicó que declaró culpable a Yoon, de 65 años, de rebelión por movilizar a fuerzas militares y policiales en un intento ilegal de apoderarse de la Asamblea, detener a oponentes políticos y establecer un poder sin control por un período indefinido.

Mientras los legisladores se apresuraban a acudir a la Asamblea Nacional, el mandato de la ley marcial de Yoon anunció que recamaba amplios poderes, como suspender las actividades políticas, controlar los medios de comunicación y las publicaciones, y permitir arrestos sin órdenes judiciales.

El decreto duró seis horas antes de ser levantado, después de que un quórum de legisladores lograra romper un bloqueo militar y votara por unanimidad para revocar la medida.

Yoon fue suspendido del cargo el 14 de diciembre de 2024, después de que los legisladores lo sometieran a un juicio político, y fue destituido formalmente por la Corte Constitucional en abril de 2025.