Caen dos altos mandos iraníes

DUBÁI, EAU.- Israel dijo el martes que mató a dos altos funcionarios de seguridad iraníes en un golpe destinado a debilitar el liderazgo de la República Islámica mientras enfrenta su mayor prueba en décadas. Irán, que confirmó la muerte de Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, disparó misiles y drones contra sus vecinos árabes del golfo Pérsico e Israel.

Larijani como el general Gholam Reza Soleimani, el jefe de la fuerza voluntaria Basij de la Guardia Revolucionaria iraní, fueron "eliminados anoche", anunció el ministro israelí de Defensa, Israel Katz. Larijani era considerada como una de las figuras más poderosas del país desde que el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, fue asesinado en un ataque aéreo el primer día de la guerra.

La agencia de noticias del poder judicial iraní, Mizan, citó a la Guardia Revolucionaria para confirmar la muerte de Soleimani. Los medios oficiales iraníes también confirmaron la muerte de Larijani.

Ambos hombres fueron clave en la represión de protestas en enero que desafiaron los 47 años de gobierno teocrático en Irán.

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Dubái, un importante centro de tránsito para los viajes internacionales, cerró brevemente su espacio aéreo, la segunda interrupción de vuelos en la ciudad en el mismo número de días, mientras la guerra no da visos de amainar.

Entre crecientes preocupaciones por una crisis energética global, un funcionario iraní dijo que Teherán no tiene intención de renunciar a control sobre el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, vía marítima crucial para el petróleo.