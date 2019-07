Calcomanías homófobas de un semanario polaco provocan oleada de críticas

La campaña homófoba del semanario polaco "Gazeta Polska", que reparte en su última edición pegatinas donde puede leerse "zona libre de LGTB", ha recibido una oleada de críticas, entre ellas la de la embajadora de Estados Unidos en Polonia, que dice estar "decepcionada por tanta intolerancia".



"Debemos trabajar codo con codo por la diversidad y la tolerancia", expresó hoy la diplomática estadounidense, Georgette Mosbacher, a través de su cuenta en la red social Twitter, unas declaraciones que rompen la aparente neutralidad de Washington ante las políticas impulsadas por los sectores más radicales de la sociedad polaca.



Por su parte, el redactor jefe de "Gazeta Polska", Tomasz Sakiewicz, se defendía y afirmaba que "la libertad significa el respeto a todos los puntos de vista, incluidos aquellos con los que no se está de acuerdo".



"Nos oponemos a que se impongan puntos de vista por la fuerza, y creemos que ser un activista del movimiento gay no hace que alguien sea más tolerante", explicó Sakiewicz, quien recordaba que "el pueblo polaco sabe lo que es la libertad y la tolerancia desde hace siglos".



Entre las críticas a los adhesivos también destacan la del activista gay y líder del partido Primavera, Robert Biedron, quien los calificó de "escándalo", y subrayó el hecho de que el semanario mantiene una línea editorial muy afín al Gobierno polaco del partido Ley y Justicia (PiS).



Desde el partido liberal Nowoczesna también se lamentó la "intolerable" campaña de" Gazeta Polska", y uno de sus líderes, Pawel Rabiej, ha asegurado que llevará la cuestión a la fiscalía.



"Los fascistas alemanes crearon zonas libres de judíos, el Apartheid hizo lo mismo con los negros", denunciaba Rabiej a través de su cuenta en Twitter.



Hoy el portavoz del Gobierno polaco, Piotr Mueller, reconocía que él no usará esas pegatinas, a la vez que calificaba de "innecesarias" las declaraciones de la embajadora de EE.UU. en Varsovia.



"En general soy critico con lo que están haciendo algunos colectivos LGBT, pero soy partidario de abordar esto de manera constructiva y de no crear una atmósfera de tensión entre los diferentes grupos o entornos, como suelen hacer las comunidades LGTB", señaló Mueller.