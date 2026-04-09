logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Arde empresa en Zona Industrial

Fotogalería

Arde empresa en Zona Industrial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Calor rompe récord en EU

Se prevé que el calentamiento global aumente aún más el próximo año

Por AP

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
Calor rompe récord en EU

WASHINGTON.- El calor persistente e inusualmente alto de marzo fue tan intenso que el territorio continental de Estados Unidos tuvo su mes más anormalmente caluroso en 132 años de registros, según datos meteorológicos federales. Y se prevé que el calentamiento global aumente aún más el próximo año, ya que según algunos pronósticos el fenómeno de El Niño, que se está gestando, alcanzará una intensidad extraordinaria.

No sólo fue el mes de marzo más caluroso del que se tenga registro en Estados Unidos, sino que la magnitud por encima de lo normal superó a la de cualquier otro mes en la historia de los 48 estados contiguos. La temperatura promedio de marzo, de 10,47 grados Celsius (50,85 Fahrenheit), estuvo 5,19 °C (9,35 °F) por encima de lo normal para un marzo del siglo XX. Eso superó con creces el antiguo récord de 4,9 °C (8,9 °F), establecido en marzo de 2012 como el mes más anormalmente caluroso registrado —sin importar el mes del año—, según registros difundidos el miércoles por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

La temperatura máxima media de marzo fue especialmente alta, de 6,3 °C (11,4 °F) por encima del promedio del siglo XX, y fue casi un grado más cálido que la máxima diurna promedio de abril, indicó la NOAA.

Seis de los 10 meses más anormalmente calurosos en los registros del país han ocurrido en los últimos 10 años. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    ONU reporta más de mil asesinatos a trabajadores humanitarios
    ONU reporta más de mil asesinatos a trabajadores humanitarios

    ONU reporta más de mil asesinatos a trabajadores humanitarios

    SLP

    AP

    Restricciones y detenciones afectan al personal humanitario en Yemen, Afganistán y Gaza, según informe de la ONU.

    Corea del Norte prueba misiles balísticos con ojivas de racimo
    Corea del Norte prueba misiles balísticos con ojivas de racimo

    Corea del Norte prueba misiles balísticos con ojivas de racimo

    SLP

    AP

    Las pruebas incluyeron misiles Hwasong-11 con ojivas de racimo y sistemas electromagnéticos en lanzamientos desde el lunes.

    Delcy Rodríguez pide paciencia y anuncia aumento salarial para trabajadores
    Delcy Rodríguez pide paciencia y anuncia aumento salarial para trabajadores

    Delcy Rodríguez pide paciencia y anuncia aumento salarial para trabajadores

    SLP

    AP

    El salario mínimo actual está muy por debajo del umbral de pobreza extrema según organismos independientes.

    Protestan en Antigua contra reelección de Walter Mazariegos en USAC
    Protestan en Antigua contra reelección de Walter Mazariegos en USAC

    Protestan en Antigua contra reelección de Walter Mazariegos en USAC

    SLP

    AP

    Durante las protestas en Antigua, empleados del hotel Casa Santo Domingo usaron gas pimienta para impedir el acceso a manifestantes.