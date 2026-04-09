Calor rompe récord en EU

WASHINGTON.- El calor persistente e inusualmente alto de marzo fue tan intenso que el territorio continental de Estados Unidos tuvo su mes más anormalmente caluroso en 132 años de registros, según datos meteorológicos federales. Y se prevé que el calentamiento global aumente aún más el próximo año, ya que según algunos pronósticos el fenómeno de El Niño, que se está gestando, alcanzará una intensidad extraordinaria.

No sólo fue el mes de marzo más caluroso del que se tenga registro en Estados Unidos, sino que la magnitud por encima de lo normal superó a la de cualquier otro mes en la historia de los 48 estados contiguos. La temperatura promedio de marzo, de 10,47 grados Celsius (50,85 Fahrenheit), estuvo 5,19 °C (9,35 °F) por encima de lo normal para un marzo del siglo XX. Eso superó con creces el antiguo récord de 4,9 °C (8,9 °F), establecido en marzo de 2012 como el mes más anormalmente caluroso registrado —sin importar el mes del año—, según registros difundidos el miércoles por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

La temperatura máxima media de marzo fue especialmente alta, de 6,3 °C (11,4 °F) por encima del promedio del siglo XX, y fue casi un grado más cálido que la máxima diurna promedio de abril, indicó la NOAA.

Seis de los 10 meses más anormalmente calurosos en los registros del país han ocurrido en los últimos 10 años.

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