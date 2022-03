Cámara baja de EEUU sopesa ley para aislar más a Rusia

WASHINGTON - La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que ese órgano sopesa un proyecto de ley para aislar aún más a Rusia de la economía global, incluyendo prohibir la importación de su petróleo y productos energéticos a Estados Unidos.

En medio de crecientes precios de la gasolina en el país, el presidente Joe Biden no ha pedido suspender las importaciones de crudo ruso.

En una carta a los demócratas publicada el domingo por la noche, Pelosi señaló que el proyecto de ley que está bajo consideración también rechazaría las relaciones comerciales normales con Rusia y Bielorrusia e iniciaría el proceso de denegarle a Moscú el acceso a la Organización Mundial de Comercio.

Pelosi indicó que la Cámara de Representantes también le autorizaría a Biden a elevar los aranceles a las importaciones rusas. El Congreso pretende aprobar la solicitud del gobierno para canalizar a Ucrania apoyo humanitario, militar y económico por 10.000 millones de dólares, señaló Pelosi, como parte de un proyecto de ley de financiamiento gubernamental esta semana.

___

LEÓPOLIS, Ucrania - Las fuerzas rusas intensificaron sus bombardeos contra ciudades ucranianas en el centro, norte y sur del país a última hora del domingo, informó el asesor presidencial de Ucrania, Oleksiy Arestovich.

"La última ofensiva de misiles se produjo al caer la noche", dijo en la televisión ucraniana.

Agregó que las zonas atacadas con artillería pesada incluyen las afueras de Kiev, Chernígov en el norte, Mykolaiv en el sur y Járkiv, la segunda ciudad más grande del país.

Las autoridades de Járkiv dijeron que los bombardeos habían dañado la torre de televisión y que la artillería pesada había alcanzado las zonas residenciales.

En Chernígov los funcionarios afirmaron que todas las regiones de la ciudad estaban siendo atacadas con misiles.

Arestovich calificó de "catastrófica" la situación Bucha, Hostomel e Irpin, suburbios de Kiev, donde el domingo fracasaron los esfuerzos por evacuar a los residentes.

Declaró que el gobierno hace todo lo posible para reanudar las evacuaciones.

Los bombardeos tampoco permitieron la evacuación en Mariúpol, en el sur, y en Volnovaja, en el este.

__

LEÓPOLIS, Ucrania - Al tiempo que las fuerzas rusas aumentaban sus bombardeos contra Ucrania, el presidente Volodymyr Zelenskyy solicitó a Occidente que refuerce las sanciones.

En una declaración en video realizada el domingo por la noche, Zelenskyy criticó a los líderes occidentales por no responder al anuncio del ministerio de Defensa ruso de que atacará el complejo militar e industrial de Ucrania, al tiempo que indicaba al personal de estas plantas de defensa que no fuera a trabajar.

"No he oído a ningún líder mundial reaccionar ante esto", dijo Zelenskyy. "La audacia del agresor es una clara señal para Occidente de que las sanciones impuestas a Rusia no son suficientes".

Zelenskyy pidió que se organizara un "tribunal" para llevar ante la justicia a quienes ordenan y ejecutan estos crímenes.

"Hay que pensar en la sensación de impunidad con la que cuentan los ocupantes para poder anunciar semejantes atrocidades planificadas", dijo.

El Ministerio de Defensa ruso anunció el domingo que sus fuerzas tienen la intención de atacar el complejo militar e industrial de Ucrania mediante armas de precisión.

"Exhortamos a todo el personal de las plantas de la industria de defensa ucraniana (...) a abandonar el territorio de sus empresas", dijo el portavoz del ministerio, Igor Konashenkov, en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias Tass.

___

Netflix anunció el domingo que suspenderá su servicio en Rusia.

En un comunicado, la compañía dijo que su decisión de suspender su servicio en Rusia se debía a las "circunstancias en el terreno", pero no brindó detalles adicionales.

El anuncio fue efectuado después de que TikTok indicó que los usuarios de su plataforma en Rusia han sido bloqueados de publicar y ver videos compartidos desde otras partes del mundo. American Express también señaló horas antes que suspendía sus operaciones en Rusia y Bielorrusia, nación aliada a Moscú.

___

NUEVA YORK — TikTok anunció el domingo que sus usuarios en Rusia no podrán colocar videos allí debido a la represión contra las redes sociales que ha lanzado el gobierno ruso.

"A la luz de la nueva ley contra ´noticias falsas´ que ha aplicado Rusia, no tenemos otra opción que suspender la colocación de contenido y las transmisiones en vivo mientras evaluamos las implicaciones de esta ley", declaró la compañía en un comunicado en Twitter.

"Nuestro servicio de mensajes internos no se verá afectado", añadió.

El presidente ruso Vladimir Putin el viernes intensificó la represión de la prensa y de individuos que no se acoplen a la retórica oficial sobre la guerra en Ucrania, bloqueando a Facebook y a Twitter y firmando una ley que criminaliza la propagación de "noticias falsas".

TikTok es parte de una empresa china más grande llamada ByteDance.

__

NUEVA YORK — American Express anunció el domingo que está suspendiendo todas sus operaciones en Rusia y Bielorrusia.

Las tarjetas de American Express emitidas en otros países ya no funcionarán en los negocios ni en los cajeros automáticos de Rusia, anunció la compañía en un boletín informativo.

Añadió que las tarjetas emitidas dentro de Rusia no funcionarán afuera de ese país.

La empresa previamente había suspendido sus relaciones con bancos en Rusia afectados por las sanciones aplicadas a ese país por su invasión de Ucrania, indicó la compañía.

__

JERUSALÉN — El primer ministro israelí Naftali Bennett habló el domingo en la tarde con el presidente ruso Vladimir Putin, un día después de haber ido a Moscú para consultas sobre la invasión rusa de Ucrania.

Bennett también habló en Berlín con el canciller alemán Olaf Scholz y con el presidente francés Emmanuel Macron.

Bennett ha hablado también por teléfono varias veces con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy como parte de sus gestiones diplomáticas para tratar de resolver el conflicto una semana después de que Rusia lanzó su invasión.

Por otra parte, el canciller israelí Yair Lapid se dirigía a Riga, Letonia para consultas con el secretario de Estado Antony Blinken, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

Si bien Israel ha condenado la invasión, se ha abstenido de tomar medidas adicionales que puedan irritar a Moscú a fin de no afectar la coordinación militar en la vecina Siria.

__

VIENA— El Organismo Internacional de Energía Atómica ha informado que Rusia está intensificando su control de la planta nuclear Zaporizhzhya en Ucrania.

The director general de la agencia, Rafael Mariano Grossi, dijo que el personal ucraniano de la instalación ahora está obligado a pedir aprobación para cualquier labor, así sea de mantenimiento, y que los rusos han entorpecido las comunicaciones en lugar al apagar algunas redes móviles y de internet.

La autoridad regulatoria de Ucrania indicó que en el lugar ya no funcionan ni las líneas telefónicas, ni para el fax ni el servicio de email. Grossi se expresó "sumamente consternado por estos acontecimientos" y que para que la planta funcione cabalmente "el personal debe poder desempeñar sus deberes indispensables en condiciones estables, sin interferencia extranjera ni presiones".

___________________________________

NUEVA YORK — Rusia le ha advertido a los países vecinos de Ucrania que no deben permitir aviones ucranianos en su territorio, afirmando que si lo hacen los considerará parte del conflicto.

El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia

Igor Konashenkov denunció el domingo que algunos aviones de combate ucranianos habían ido a Rumania y a otros países que no identificó.

Konashenkov advirtió que si esos aviones atacan a fuerzas rusas de esos otros países, "se considerará que esos países están participando en el conflicto militar".

___________________________________

PARÍS — La presidencia francesa informó que la llamada telefónica entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente francés Emmanuel Macron se enfocó en la seguridad de las plantas nucleares de Ucrania.

La llamada fue a solicitud de Macron y duró casi dos horas, informó el Palacio de los Elíseos.

Un funcionario francés indicó que Macron le insistió a Putin que en las plantas nucleares se deben respetar los estándares de seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica. Macron le dijo a Putin que estas plantas no deben ser atacadas ni deben quedar atrapadas en el fuego cruzado.

Putin aseguró que no tiene intención de atacar dichas instalaciones y aprobó el principio de "un diálogo" entre el OIEA, Ucrania y Rusia sobre el tema, dijo el funcionario, que pidió no ser identificado.

Es posible que se organice un diálogo al respecto en los próximos días, añadió.

Macron reiteró su llamado a Rusia a que cese sus operaciones militares en Ucrania y enfatizó la necesidad de proteger a la protección civil y de permitir el acceso de la ayuda humanitaria.

"La situación (humanitaria) es difícil", incluyendo en Mariupol, enfatizó la fuente. "Nuestras demandas siguen siendo las mismas: Queremos que Rusia responda a estas demandas... rápida y claramente".

___________________________________

PARÍS — El líder de la Unión Europea Charles Michel declaró el domingo que cerrar el espacio aéreo de Ucrania podría desatar una guerra mundial.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha pedido reiteradamente a la OTAN imponer una zona de prohibición de vuelos sobre Ucrania para tratar de frenar el ataque ruso.

Los países occidentales se han negado, por temor a provocar una guerra más amplia.

Un despliegue de jets de guerra de la OTAN podría "en las circunstancias actuales" ser considerado "la entrada de la OTAN en la guerra y por lo tanto correríamos el riesgo de provocar una Tercera Guerra Mundial", expresó Michel en entrevista con la emisora France Inter.

Michel negó que las sanciones contra Rusia constituyan "una guerra de la UE y de la OTAN contra Rusia". El presidente ruso Vladimir Putin ha declarado que las sanciones equivalen a "declararle la guerra" a Rusia.

Michel insistió en que las sanciones buscan "presionar y perjudican al gobierno (ruso)", no al pueblo ruso.

___________________________________

JERUSALÉN — Un grupo de huérfanos judíos ucranianos llegaron a Israel tras ser evacuados de Ucrania.

Los niños llegaron el domingo unas horas antes de que aterrizaron otros dos vuelos, que traían a otros 300 inmigrantes judíos ucranianos.

Los niños fueron evacuados de la ciudad ucraniana de Zhytomyr y llevados a Israel por la organización KKL-JNF.

La Agencia Judía para Israel, una organización cuasigubernamental que maneja asuntos relacionados con inmigración, informó que ha recibido 5.500 pedidos urgentes de judíos ucranianos para emigrar a Israel desde que Rusia invadió.

___________________________________

WASHINGTON — El secretario de Estado Antony Blinken dice que Estados Unidos y sus aliados están teniendo "discusiones muy activas" sobre la posibilidad de prohibir la importación del petróleo y del gas natural de Rusia en represalia por la invasión rusa de Ucrania.

Preguntado sobre esas importaciones en una entrevista con CNN, Blinken respondió que el día anterior el presidente Joe Biden convocó a una reunión de Consejo de Seguridad Nacional para hablar del tema. Hasta ahora Estados Unidos y los países occidentales se han abstenido de tomar esa medida por temor a afectar económicamente a sus poblaciones.

"Estamos ahora mismo hablando con nuestros socios y aliados europeos para examinar de manera coordinada la posibilidad de prohibir las importaciones de petróleo ruso pero asegurando que haya una oferta suficiente de petróleo en el mercado", indicó Blinken. "Esa es una discusión muy activa que está teniendo lugar en estos precisos momentos".

___________________________________

BERLÍN — La oficina de derechos humanos de la ONU dijo que ha confirmado las muertes de 364 civiles en Ucrania desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero.

La dependencia basada en Ginebra añadió que otros 759 civiles han resultado heridos para el mediodía del sábado.

La oficina de derechos humanos usa un método de conteo muy estricto y reporta solo las bajas que ha confirmado.

Añadió que cree que la cifra real es mucho mayor "especialmente en el territorio controlado por el gobierno y especialmente en días recientes". Ello se debe a que el flujo informativo se ha visto entorpecido en medio de los combates y hay reportes que no han sido confirmados.

Las autoridades ucranianas han reportado cifras mucho más altas de víctimas civiles.

___________________________________

ESTAMBUL — El despacho del presidente turco Recep Tayyip Erdogan informó que Erdogan llamó por teléfono al presidente ruso Vladimir Putin y le pidió aplicar un cese de fuego inmediato en la invasión de Ucrania.

En un comunicado después de la llamada, la presidencia de Turquía informó que Erdogan pidió una tregua urgente para "resolver problemas humanitarios" y "buscar una solución política" al conflicto.

En la llamada, que duró una hora, Erdogan pidió establecer un corredor humanitario y forjar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

Turquía tiene fuertes lazos tanto con Rusia como con Ucrania y ha tratado de presentarse como mediador. Ha invitado a los dos gobiernos a un foro en Antalya para la próxima semana.

Erdogan, según el comunicado, le dijo a Putin que está "dispuesto a hacer toda contribución posible" para poner fin a la crisis.