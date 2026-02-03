Cámara de EEUU aprueba proyecto para poner fin a cierre parcial del gobierno

WASHINGTON (AP) — La Cámara de Representantes aprobó el martes un paquete de gastos de aproximadamente 1,2 billones de dólares para poner fin al cierre parcial del gobierno, enviando la medida al presidente Donald Trump y preparando el escenario para un debate en el Congreso sobre la financiación de Seguridad Nacional.

La votación fue de 217-214, y concluye el trabajo del Congreso en 11 de los 12 proyectos de asignaciones anuales, financiando la gran mayoría del gobierno para el año fiscal que termina el 30 de septiembre. El último proyecto aún por resolver cubre el Departamento de Seguridad Nacional, donde los demócratas exigen más restricciones a los operativos policiales.

Trump ha dicho que firmará el proyecto de ley cuando llegue a su escritorio.

El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, necesitaba el apoyo casi unánime de su conferencia republicana para proceder a una votación final. Lo logró por poco durante una votación procesal que se mantuvo abierta durante casi una hora mientras los líderes trabajaban para obtener apoyo de un puñado de legisladores republicanos que intentaban avanzar otras prioridades no relacionadas.

"Tenemos que encarar las preocupaciones de los miembros individuales. Ese es el trabajo aquí, es una labor de conseguir consenso, lo hacemos todos los días", manifestó Johnson.

Trump había intervenido el lunes en una publicación en redes sociales, llamando a los republicanos a mantenerse unidos y diciéndoles a los que se resistían: "NO PUEDE HABER CAMBIOS en este momento".

"Trabajaremos juntos de buena fe para abordar los problemas que se han planteado, pero no podemos tener otro cierre largo, inútil y destructivo que perjudique tanto a nuestro país, uno que no beneficiará ni a republicanos ni a demócratas. Espero que todos voten, ¡SÍ!", escribió Trump en su sitio de redes sociales.

La medida, una vez firmada, pondrá fin al cierre parcial del gobierno que comenzó el sábado. Además de financiar la mayor parte del gobierno federal hasta el 30 de septiembre, incluye una financiación a corto plazo para el Departamento de Seguridad Nacional hasta el 13 de febrero mientras los legisladores negocian posibles cambios para la agencia que hace cumplir las leyes de inmigración del país: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE.

Ejecutando la "jugada" de Trump

La Cámara había aprobado previamente el paquete final de proyectos de gasto, pero el Senado desglosó ese paquete para que pudieran llevarse a cabo más negociaciones sobre Seguridad Nacional. Los demócratas exigen cambios en respuesta a eventos en Minneapolis, donde dos ciudadanos estadounidenses fueron asesinados a tiros por agentes federales.

Johnson declaró en "Fox News Sunday" del canal Fox News que era la "jugada" de Trump hacerlo de esta manera. "Ya admitió que quería bajar el volumen, por así decirlo", indicó Johnson. Pero los líderes republicanos sonaban como si aún tuvieran trabajo por hacer para convencer a las bases mientras los legisladores de la Cámara regresaban al Capitolio el lunes después de una semana en sus distritos congresionales.

"Siempre trabajamos hasta la última hora para conseguir los votos", señaló el líder de la mayoría de la Cámara, Steve Scalise. "Nunca comienzas el proceso con todos a bordo. Lo trabajas, y eso se puede decir de cada proyecto de ley importante que hemos aprobado".

Diferencias con el último cierre

El camino hacia el cierre parcial actual difiere del impasse de otoño, que afectó a más agencias y duró un récord de 43 días.

Entonces, el debate fue sobre la extensión de los subsidios temporales de la era de la pandemia de coronavirus para aquellos que obtienen cobertura de salud a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Los demócratas no lograron incluir esos subsidios como parte de un paquete para poner fin al cierre.

El Congreso ha hecho importantes progresos desde entonces, aprobando seis de los 12 proyectos de asignaciones anuales que financian agencias y programas federales. Eso incluye programas importantes como la asistencia nutricional y el funcionamiento completo de parques nacionales y sitios históricos. Están financiados hasta el 30 de septiembre. Los proyectos restantes aprobados el martes representan aproximadamente tres cuartas partes del gasto federal establecido anualmente por el Congreso, incluido el Departamento de Defensa.