Cámara de Representantes rechaza resolución sobre guerra en Irán

WASHINGTON (AP) — La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó el jueves por estrecho margen una resolución sobre poderes de guerra para detener los ataques del presidente Donald Trump contra Irán, una señal temprana de inquietud en el Congreso por el conflicto que está trastocando las prioridades de Estados Unidos dentro y fuera del país.

Cámara de Representantes rechaza resolución sobre poderes de guerra

Se trata de la segunda votación en igual número de días, después de que el Senado rechazara una medida similar. Los legisladores se enfrentan a la repentina realidad de representar a estadounidenses recelosos en tiempos de guerra y todo lo que eso implica —vidas perdidas, dólares gastados y alianzas tensadas— por la decisión unilateral del presidente de ir a la guerra con Irán.

Aunque se esperaba que el conteo en la Cámara fuera ajustado, el resultado (212-219) ofreció una instantánea del apoyo político y de la oposición a la operación militar de Estados Unidos e Israel, y a la justificación de Trump para eludir al Congreso, que es el único que tiene la facultad de declarar la guerra. En el Capitolio, el conflicto rápidamente ha traído ecos de las largas guerras previas en Afganistán e Irak, y muchos veteranos de la era del 11 de septiembre ahora son legisladores.

"Donald Trump no es un rey, y si cree que la guerra con Irán es lo que más conviene a la nación, entonces debe venir al Congreso y exponer sus argumentos", declaró el representante Gregory Meeks, el principal demócrata en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

La cámara baja sí aprobó una medida separada que afirma que Irán es el mayor patrocinador estatal del terrorismo.

Reacciones y posturas de partidos políticos

Republicanos respaldan a Trump y mayoría de demócratas se oponen a la guerra

El Partido Republicano, que controla por estrecho margen la Cámara de Representantes y el Senado, en gran medida ve el conflicto con Irán no como el inicio de una nueva guerra, sino como el fin de un gobierno que durante mucho tiempo ha amenazado a Occidente. La operación ha matado al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, lo que algunos consideran una oportunidad para un cambio de régimen, aunque otros advierten sobre un caótico vacío de poder.

El representante republicano Brian Mast, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la cámara baja, agradeció públicamente a Trump por actuar contra Irán, y afirmó que el mandatario está usando su propia autoridad constitucional para defender a Estados Unidos de la "amenaza inminente" que Irán representaba.

Mast, veterano del Ejército que trabajó como experto en desactivación de bombas en Afganistán, manifestó que la resolución sobre poderes de guerra, en la práctica, estaba pidiendo "que el presidente no haga nada".

Para los demócratas, el ataque de Trump contra Irán, influido por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, es una guerra elegida que está poniendo a prueba el equilibrio de poderes consagrado en la Constitución.

El representante demócrata Jamie Raskin sostuvo que la Constitución es clara en que sólo el Congreso puede decidir asuntos de guerra. "Nos corresponde a nosotros", aseveró.