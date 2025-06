Camboya llevará disputa fronteriza con Tailandia a la CIJ

NOM PEN, Camboya (AP) — Camboya advirtió que planea buscar un fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre disputas fronterizas con Tailandia, una de las cuales desencadenó un enfrentamiento militar fatal la semana pasada.

La Asamblea Nacional de Camboya, donde el Partido del Pueblo Camboyano del primer ministro Hun Manet tiene casi todos los escaños, votó el lunes para apoyar la decisión del gobierno.

En 1962, la CIJ otorgó a Camboya el territorio en disputa donde se encuentra un templo histórico, lo que irritó a Tailandia y hasta el día de hoy sigue siendo un gran irritante en las relaciones bilaterales. La CIJ reafirmó su fallo en 2013.

Hablando el lunes en una reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con sede en París, el ministro de Relaciones Exteriores de Tailandia, Maris Sangiampongsa, declaró que Camboya tiene derecho a presentar un caso ante el tribunal, pero que eso no afectaría las conversaciones entre los dos países bajo los mecanismos existentes. Dijo que los funcionarios tailandeses se reunirán más tarde esta semana para emitir una postura clara sobre el asunto.

El viceprimer ministro de Tailandia, Phumtham Wechayachai, quien también es ministro de defensa, expresó en una publicación en Facebook que ambos países están trabajando para resolver la crisis evitando más confrontaciones y violencia.

"Me gustaría asegurar que evitaremos la escalada del conflicto que solo resultaría en pérdidas para ambos lados en todos los aspectos", escribió.

Una disputa fronteriza cerca de la aldea de Morokot, en la provincia noroccidental de Preah Vihear en Camboya, el 28 de mayo dejó un soldado camboyano muerto. Comenzó cuando las tropas camboyanas realizaban una patrulla de rutina a lo largo de la frontera cuando el lado tailandés abrió fuego, según funcionarios camboyanos.

El ejército tailandés dice que los soldados camboyanos ingresaron a un terreno en disputa y abrieron fuego cuando los soldados tailandeses se acercaron para negociar.

Hun Manet en publicaciones en redes sociales el domingo declaró que su gobierno pedirá al tribunal que se pronuncie sobre la demarcación de varias áreas en disputa, incluidas aquellas donde se encuentran los templos de estilo hindú centenarios Ta Moan Thom, Ta Moan Toch y Ta Kro Bei.

En febrero, tropas camboyanas y sus familiares ingresaron al templo Ta Moan Thom en territorio en disputa y cantaron el himno nacional de Camboya, lo que llevó a una breve discusión con las fuerzas tailandesas.

Tras el incidente de la semana pasada, ambas partes pidieron calma y conversaciones para aliviar sus diferencias, mientras se reservaban el derecho de usar acción militar para salvaguardar su soberanía. El 29 de mayo, los comandantes del ejército de los dos países se reunieron para discutir cómo evitar más enfrentamientos.

El lunes, Hun Manet pidió que los dos países hagan que su Comisión Conjunta de Fronteras continúe el trabajo de demarcación fronteriza, así como que la CIJ aborde el tema.

Indicó que su gobierno llevaría los casos de las otras áreas en disputa a la CIJ para determinar la propiedad incluso si Tailandia no se unía a la apelación, con el fin de "terminar con este problema y extinguirlo de una vez por todas para que no haya más confusión".

"En particular, no caigamos en la incitación de un puñado de grupos extremistas en Camboya y Tailandia, y no caigamos en el problema de la confrontación por parte de las fuerzas armadas de los dos países", dijo.

La intención de Hun Manet de apelar al tribunal con sede en La Haya puede tocar un nervio sensible en Tailandia, porque el fallo de 1962 que otorgó el importante templo de Preah Vihear a Camboya es un tema delicado para los nacionalistas tailandeses y se utiliza en la política interna.

El año pasado, el gobierno del primer ministro tailandés Paetongtarn Shinatwatra fue atacado por motivos nacionalistas por proponer reanudar conversaciones con Camboya sobre la demarcación del territorio marítimo que se cree contiene recursos hidrocarburíferos rentables.

En 2008, hubo varios enfrentamientos mortales entre las fuerzas de Camboya y Tailandia en el promontorio de Preah Vihear, un área en la que se encuentra un templo de 1.000 años de antigüedad que fue incluido como Sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO ese mismo año.