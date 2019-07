Campeón, el perro convertido en símbolo contra maltrato animal en Costa Rica

Galería 1 de 10

Campeón, un perro de dos años, se ha convertido en un símbolo contra el maltrato animal en Costa Rica, país donde se llevó acabo este viernes un juicio por las agresiones realizadas por su antigua dueña.



Este viernes un juez del Tribunal Penal de Atenas, provincia de Alajuela, a 40 kilómetros de la capital, dejó absuelta por duda a una mujer identificada como María Reina González Oconitrillo por el delito de crueldad contra los animales.



Pese a la resolución, Campeón se ha convertido en un símbolo de resistencia y de lucha contra el maltrato animal. Además, es el primer caso de un perro que asiste a un juicio en el país y en América Latina.



El juez Mario Rodríguez Villegas explicó que el hecho de que la gente se dé cuenta que los animales "tienen derecho, que merecen protección, que tienen el derecho a no ser agredidos y no ser lesionados" sienta un precedente y "no hace falta una sentencia penal condenatoria".



Según la demanda, en noviembre del 2017 la Fundación Animales Atenas recibió una alerta por parte del hermano de la imputada, Jorge Luis González Oconitrillo, quien denunció que el animal llamado en ese momento Tyson, y siendo un cachorro de seis meses, tenía heridas profundas en su cuello causadas por un cordón.



La lesión era tan grave que el cordón estaba encarnado dentro de la piel, casi degollándolo y provocando una herida abierta de unos tres centímetros de profundidad alrededor de su cuello. El cachorro se encontraba desnutrido y estaba lleno de pulgas.



El perrito, que actualmente se llama Campeón, tuvo que recibir atención durante unos 20 días y medicamentos para poder sobrevivir a los maltratos.



"Queríamos una respuesta distinta y a favor, pero entendemos la posición del juez (...). Marcar este precedente no fue fácil nos costó mucho pero llegamos, ya tenemos las armas para luchar y en el próximo caso sabemos de qué manera hacerlo. Campeón es todo un símbolo, significa mucho que este aquí representando a todos los demás animales", afirmó a Efe la actual dueña de Campeón, Isabel Aguilar.



El juicio, que inició el pasado lunes, fue reanudado este viernes en el Tribunal Penal de Atenas. Sin embargo, el testigo principal y denunciante de la situación en el año 2017 mediante textos y videos, Jorge Luis González, hermano de la imputada, no se presentó a testificar.



Esta decisión pesó en la sentencia final debido a que faltaban pruebas que acreditaran que María Reina González le había colocado el cordón alrededor del cuello al perro.



"Yo no pude acreditar quién le puso ese cordón a Campeón y no se presentó el testigo clave, que era el señor Jorge Luis, que en este momento debe estar debajo de una piedra, porque no imaginó en lo que se iba a convertir este proceso. Debe tener miedo a afrontar a su hermana y a declarar en contra de ella", dijo el juez Rodríguez.



El juez también criticó al Estado por aprobar leyes sin el contenido presupuestario para contratar personal veterinario, veterinarios forenses, rescatistas, patólogos, comprar vehículos y reformar las instalaciones para recibir a los animales.



"Qué mala costumbre tenemos de crear leyes sin contenido presupuestario", destacó Rodríguez.



En la primera audiencia realizada el pasado lunes, los jueces escucharon los testimonios del veterinario que atendió al perro, Gustavo Salas, así como dos rescatistas.



En mayo del año 2017 Costa Rica aprobó la Ley de Bienestar Animal que establece castigos de hasta dos años de cárcel a quien cause la muerte de un animal doméstico o domesticado; y de hasta un año de prisión a quien cause un daño a un animal, realice actos sexuales con ellos o practique la vivisección.



Campeón actualmente vive con su dueña Isabel Aguilar, y convive en una finca junto con otros 16 perros, 18 gatos y gallinas, todos ellos rescatados, y que ahora forman parte de su familia.