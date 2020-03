Canadá anuncia paquete de ayuda en medio de pandemia

TORONTO (AP) — El primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo el miércoles que su gobierno aplazará los pagos de impuestos hasta agosto, proporcionará un subsidio salarial para los pequeños negocios y pondrá pausa a los pagos de préstamos estudiantiles como parte de un enorme paquete de estímulos para limitar el daño económico provocado por la pandemia de coronavirus.



Trudeau señaló que el gobierno está enfocado en asegurarse de que los canadienses tengan el dinero que necesitan para apoyar a sus familias, comprar víveres y pagar la renta. Se está gastando hasta 82 mil millones de dólares canadienses (56 mil 00 millones de dólares). El dinero representa alrededor del 3% del producto interno bruto de Canadá.

Trudeau dijo que proporcionará a los propietarios de pequeños negocios un subsidio salarial temporal equivalente al 10% del sueldo que se les da a los empleados por un periodo de tres meses. Señaló que alentará a los empleadores a mantener al personal en la nómina.

"No importa quién seas o lo que hagas, este es el momento en el que deberías estar enfocado en tu salud y en la de tus vecinos", comentó Trudeau. "No en si vas a perder tu empleo. No en si te vas a quedar sin dinero para cosas como víveres y medicamentos".

El primer ministro dijo que todos aquellos que han presentado sus declaraciones de impuestos y han hallado que deben dinero, tendrán hasta agosto para pagar. También habrá una moratoria de seis meses sin intereses en sus préstamos estudiantiles, así como otras medidas.

Trudeau hizo el anuncio afuera de su casa, donde se aisló luego de que su esposa, Sophie Gregoire Trudeau, dio positivo al virus tras regresar de un viaje a Londres. El mandatario señaló que su esposa se encuentra bien, pero que tiene síntomas parecidos a los de la gripe y dolores de cabeza. Añadió que él y sus tres hijos no han presentado síntomas.

La ministra de Salud de Ontario, Christine Elliott, dijo que las personas jóvenes, de treinta y tantos años, se están enfermando gravemente con el coronavirus, requiriendo respiradores. Elliott dijo que están viendo eso en Ontario y también en Nueva York.

La Columbia Británica y la ciudad de Vancouver declararon estado de emergencia, mientras que el alcalde de Vancouver, Kennedy Stewart, amenazó con tomar medidas si continúan las compras de pánico.