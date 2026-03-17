Cancelan celebraciones en honor a César Chávez debido a acusaciones contra el líder laboral

El sindicato United Farm Workers anunció el martes que se ha distanciado de las celebraciones anuales en honor a su fundador, César Chávez, en medio de lo que calificó como preocupantes acusaciones, las cuales no especificó.

Acusaciones y respuesta del sindicato

El sindicato indicó en un comunicado que las acusaciones de "abuso de mujeres jóvenes o menores" eran lo suficientemente inquietantes como para hacer un llamado a personas en todo el país a participar en eventos a favor de la justicia migratoria en lugar de las celebraciones habituales del mes de marzo para conmemorar el legado de Chávez.

El organismo sindical señaló que no ha recibido denuncias directas de abuso y que no tiene conocimiento de primera mano sobre las acusaciones. Ni el sindicato ni la Fundación César Chávez respondieron a las solicitudes de comentarios por parte de The Associated Press.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Algunos de los reportes son asuntos familiares, y no nos corresponde contar esa historia", indicó el sindicato en su comunicado.

Cancelación de eventos y acciones futuras

Varias eventos en honor a Chávez en San Francisco, Texas y su estado natal, Arizona, fueron cancelados a petición de la fundación, la cual también explicó que se ha enterado de acusaciones perturbadoras sobre Chávez mientras fue presidente del sindicato. Los organizadores de los eventos cancelados no respondieron de momento a solicitudes de comentarios de la AP.

Ambos grupos afirmaron que realizarán labores para establecer mecanismos para que cualquier persona que haya sido perjudicada por Chávez pueda compartir su experiencia de manera confidencial.

"Estas acusaciones han sido sumamente impactantes", señaló el sindicato en el comunicado. "Necesitamos algo de tiempo para hacer las cosas bien, incluso para garantizar que haya una amplia red de servicios informados sobre trauma a disposición de quienes puedan necesitarlos".

California se convirtió en el primer estado en establecer el 31 de marzo --cumpleaños de Chávez-- como un día para conmemorar el legado del líder laboral. Otros estados siguieron el ejemplo. En 2014, el entonces presidente Barack Obama proclamó el 31 de marzo como el Día Nacional de César Chávez, haciendo un llamado a los estadounidenses a honrar su legado.

Varias calles, escuelas y parques llevan el nombre de Chávez. Nacido en Yuma, Arizona, Chávez creció en una familia mexicoestadounidense que trabajaba cosechando lechuga, uvas, algodón y otros cultivos de temporada en distintos puntos de California. Murió en 1993, a los 66 años, en California.

Chávez es conocido a nivel nacional por su temprana labor en la organización de los campos, una huelga de hambre, un boicot a la uva y su eventual victoria al conseguir que los productores y trabajadores agrícolas negociaran mejores salarios y condiciones laborales.

Chávez y Dolores Huerta cofundaron la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas en 1962, que se convirtió en United Farm Workers of America.

Los trabajadores agrícolas son cruciales para la agroindustria en California, donde se producen casi la mitad de las frutas, frutos secos y verduras del país.

Chávez protestó contra los bajos salarios y condiciones de trabajo a menudo miserables. No había baños en los campos para las personas que trabajaban desyerbando los campos con azadones de mango corto, quienes se veían obligadas a pasar varias horas seguidas en una posición encorvada.

Los patrones ignoraban frecuentemente la salud y el salario de sus trabajadores, muchos de los cuales eran hispanohablantes que estaban en el país de manera temporal o sin autorización legal y tenían poca influencia política o legal para evitar abusos.