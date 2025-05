Candidatos Demócratas y sus Estrategias en las Primarias de 2028

Las primarias de los podcasts de los demócratas rumbo a las elecciones de 2028 ya están en marcha.

Desde los gobernadores Gavin Newsom de California, Andy Beshear de Kentucky y Gretchen Whitmer de Michigan hasta el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg, los posibles contendientes presidenciales están siguiendo el ejemplo del presidente Donald Trump, quien frecuentemente participó en podcasts dirigidos a hombres jóvenes durante su campaña de 2024.

Los estrategas liberales reconocen que Trump demostró que los candidatos demócratas necesitan dominar el espacio de los podcasts, que suele ser más relajado y desenfadado que una conferencia de prensa o una entrevista en medios de comunicación tradicionales.

"La forma en que los políticos se comunican y necesitan ser vistos por su audiencia está cambiando", señaló Liz Minnella, quien recaudó fondos para la candidata demócrata Kamala Harris y este año lanzó Connect Forward, un grupo para apoyar a los influencers liberales. "Odio darle crédito, pero encontró una manera de conectar con la gente, hablarles como seres humanos sin lenguaje político".

Newsom, durante mucho tiempo ridiculizado por los conservadores como un liberal de San Francisco, ha invitado a conservadores a su podcast y ha coincidido con ellos en temas como la participación de personas trans en deportes femeninos. Beshear, un demócrata de bajo perfil en un estado rojo, invitó a sus adolescentes para que le enseñaran a usar la jerga juvenil "skibidi".

Los posibles contendientes para 2028 ya han producido muchas horas de contenido. Aquí hay un vistazo a momentos clave y lo que hemos aprendido sobre el campo hasta ahora.

"Sé tú mismo, cariño", dice Andy Beshear

Cuando lanzó "The Andy Beshear Podcast" a principios de este año, el gobernador de Kentucky ha invitado a un donante, un exembajador, empresarios a los que llama amigos y a la senadora estadounidense Amy Klobuchar, quien se postuló para la nominación presidencial demócrata de 2020.

Incluso trajo a sus dos hijos para que le explicaran las palabras de jerga que usan los estudiantes de secundaria, pidiéndoles que le explicaran cómo usar términos como "skibidi" para decir que algo se ve bien, o "doing it for the plot" para decir que se arriesgará en algo a pesar de un posible mal resultado.

Desde su primer episodio, el político de 47 años establece algunas reglas y dice que la primera es "sé auténtico, sé tú mismo, cariño".

El gobernador no respondió a una solicitud de comentarios sobre su estrategia, pero en su mayoría ha adoptado una posición de desglosar y difundir la oposición a las políticas de Trump, como los posibles recortes a Medicaid y el uso de la aplicación de mensajería Signal por parte del equipo de seguridad nacional del presidente para discutir operaciones militares sensibles.

En uno de los episodios más recientes de Beshear a principios de este mes, su productor le hace al gobernador una pregunta frecuente de los oyentes: ¿Te postularás para presidente?

"Si hubiera sido hace tres años, esto era algo que nunca hubiéramos considerado", dijo Beshear, sentado junto a su esposa, Britainy. "Pero estoy comprometido a no dejar un país roto a mis hijos ni a los de nadie más. Ahora, cómo se verá eso en el futuro, no lo sé. Mi trabajo ahora es tratar de elevar a tantos líderes como sea posible en todo el país que, con suerte, estén enfocados en las cosas correctas con el mensaje correcto para recuperar la fe del pueblo estadounidense".

Gretchen Whitmer habla sobre el abrazo

Whitmer apareció recientemente en "Pod Save America" para una entrevista más corta que la que han hecho otros contendientes en podcasts. Whitmer recibió algunas críticas por darle un abrazo al presidente el mes pasado cuando llegó a su estado natal, menos de un mes después de que cubriera su rostro de las cámaras durante una aparición en el Despacho Oval junto a Trump.

Whitmer y Trump anunciaron una nueva misión de aviones de combate en una base de la Guardia Nacional fuera de Detroit que se considera un importante motor económico para el área.

"Esto es un BFD", dijo en el podcast, refiriéndose, si no diciendo abiertamente, utilizando una frase profana en inglés que quiere decir que se trata de un asunto importante.

"No significa que haya abandonado ninguno de mis valores. No significa que no voy a mantener mi posición y luchar donde tengamos que hacerlo, pero este es uno de esos momentos en los que como servidor público te recuerdan que tu trabajo es poner el servicio por encima de uno mismo y de eso se trataba todo".

Gavin Newsom da el micrófono a figuras del movimiento "Hagamos grande a Estados Unidos otra vez"

En febrero, el gobernador de California lanzó "This is Gavin Newsom" como lo que llamó un mecanismo para hablar "directamente con personas con las que no estoy de acuerdo, personas a las que admiro y ustedes, los oyentes".

Hasta ahora, ha tenido una amplia gama de invitados, incluidos el exestratega de Trump Steve Bannon y el influencer conservador Charlie Kirk, así como Klobuchar y el gobernador de Minnesota Tim Walz, compañero de fórmula de Harris en 2024.

Las conversaciones han sido en su mayoría amistosas. Newsom, quien en las últimas semanas ha roto con el Congreso de California y ha enfrentado críticas de los liberales por su posición sobre temas trans, inmigración y personas sin hogar, ha recibido críticas por dar una plataforma a algunos de los mayores críticos de su partido.

Newsom también ha sido criticado por oponerse a la participación de atletas trans en deportes femeninos.

"Creo que es un tema de justicia, estoy completamente de acuerdo contigo en eso", dijo Newsom a Kirk en su episodio debut. "Es un tema de justicia, es profundamente injusto".

La diversa lista de invitados podría ser parte del intento de Newsom de auto-marcarse como un centrista antes de una posible candidatura en 2028, escuchando a críticos conservadores mientras intenta asumir el manto de su partido.

En marzo, el gobernador le dijo a Bill Maher de HBO que los demócratas habían desarrollado una marca "tóxica" y criticó a algunos en el partido que no están dispuestos a "tener una conversación" con sus oponentes.

Buttigieg dice que los demócratas necesitan llegar a "personas que no piensan como nosotros"

La aparición de Buttigieg en el podcast "Flagrant" de Andrew Schulz se produjo meses después de que el comediante se sentara con Trump.

Durante su conversación de tres horas con Schulz, Buttigieg lució una barba mientras hablaba con franqueza sobre su vida personal, describiendo sus experiencias sirviendo en el ejército antes de declararse públicamente gay y criando a sus hijos birraciales, incluso riendo mientras Schulz y otros anfitriones hacían bromas relacionadas con la homosexualidad o le hacían preguntas directas sobre su vida personal.

Pero principalmente, Buttigieg, quien habló en Iowa a principios de este mes, discutió su tiempo en la política y acusó a Trump de no cumplir con las promesas económicas de la campaña de 2024.

"Tenemos que encontrarnos con personas que no piensan como nosotros y no ven el mundo de la manera en que lo hacemos, tanto para realmente, legítimamente, volvernos más inteligentes y mejores y tomar mejores decisiones y tener mejores posiciones, como simplemente para persuadir", dijo Buttigieg.