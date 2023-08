Captan a alcalde arrastrando un cóndor andino en Perú

A-AA+

El alcalde del distrito de Coyllurqui de Apurímac, Perú, Fritz Valencia, y un regidor han desatado indignación y críticas en redes sociales luego de que fueran captados arrastrando a un cóndor andino durante un desfile de Fiestas Patrias.

A través de redes sociales se viralizó el video en donde se muestra a la multitud conglomerarse a los alrededores mientras el alcalde y un regidor pasan sobre la acera mientras sujetan al animal de las alas y lo trasladaron hasta la plaza principal de la localidad durante su recorrido.

En imágenes televisadas por TV Perú, se puede ver al ave intentar liberarse, pero su esfuerzo era en vano.

De acuerdo con el Comercio Perú, esto habría ocurrido a pesar de que existe la Ley 30203, la cual declara de interés nacional y necesidad pública la protección y conservación del cóndor andino.

Rescatan a cóndor andino que fue arrastrado en pleno desfile

Tras estos hechos, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) informó el rescate del cóndor andino que fue arrastrado y maltratado por el alcalde de Coyllurqui, durante el Desfile Cívico Militar.

Gianfranco Tulliano, administrador técnico forestal de Serfor, detalló que, en un principio, el cóndor andino fue escondido por las autoridades, lo que dificultó a la Policía Nacional hallarlo. "Al cóndor lo han hecho desfilar amarrado y después de la exhibición fue ocultado, no lo querían entregar", dijo.

Asimismo, indicó que el animal fue encontrado en malas condiciones, con bajo peso y mostraba debilidad al comer. Se presume que fue capturado hace una semana.

"El animal está muy flaco. No ha demostrado agresividad, estaba amansado, deshidratado y las condiciones de su cautiverio no lo sabemos", señaló para Canal N.

El cóndor andino es una especie emblemática que tiene un rol importante en la naturaleza. Además, su especie está en peligro de extinción, según los resultados del primer censo nacional realizado por Serfor.

Las multas para quienes cometan actos en contra de estas especies están entre 10 y 5 mil Unidades Impositivas Tributarias (UIT).