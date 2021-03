Carguero encalla y bloquea paso en Canal de Suez

Dubái, EAU.- Un carguero del tamaño de un rascacielos se quedó atravesado en el Canal de Suez y bloqueó todo el tránsito por el importante paso marítimo en Egipto, amenazando con interrumpir un sistema global de transporte de mercancías ya afectado por la pandemia.

El Ever Given, un buque con bandera de Panamá que transporta contenedores entre Asia y Europa, se quedó encallado en el estrecho canal que divide al continente africano de la península del Sinaí. Imágenes mostraban que la proa del barco estaba tocando la pared este, mientras que su popa parecía alojada contra la pared occidental, un suceso que no había ocurrido en los 150 años del canal.

Remolcadores trataban de despejar el camino mientras los barcos que esperaban ingresar a la vía fluvial comenzaron a alinearse en el Mediterráneo y el Mar Rojo. Se desconoce cuándo se reabrirá la ruta, por la que fluye alrededor del 10% del comercio mundial y que es crucial para el transporte de petróleo. Un funcionario advirtió que podría llevar dos días.

Evergreen Marine Corp., una importante naviera taiwanesa que gestiona el barco, dijo a The Associated Press en un comunicado que el Ever Given se vio remecido por fuertes vientos a su entrada en el Canal de Suez desde el Mar Rojo, pero ninguno de sus contenedores cayó al agua.

El barco viajaba con destino final a Rotterdam, Holanda. Fue construido en 2018 y con una eslora de casi 400 metros y una manga de 59 metros, es uno de los cargueros más grandes del mundo. Puede transportar unos 20.000 contenedores a la vez.

Inaugurado en 1869, el Canal de Suez brinda una importante vía para el tránsito de petróleo, gas natural y otros cargamentos de Oriente a Occidente. Alrededor del 10% del comercio mundial transita por el canal y sigue siendo uno de los mayores generadores de ingresos extranjeros de Egipto.

"Una media de 50 barcos atraviesa ese canal cada día, de modo que el cierre del canal supone que no hay ningún barco pasando al norte y al sur", advirtió Salvatore R. Mercogliano, exmarino mercante y profesor asociado de historia en la Universidad Campbell de Carolina del Norte.