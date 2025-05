Carlos Alcaraz y su emotivo canto en Roland Garros

PARÍS (AP) — Después de ganar su partido de segunda ronda en el Abierto de Francia, el campeón defensor Carlos Alcaraz finalmente pudo hacer algo que siempre quiso: cantar para los aficionados en Roland Garros.

Alcaraz derrotó 6-1, 4-6, 6-1, 6-2 a Fabian Marozsan y acababa de completar una breve entrevista con Mats Wilander en la cancha Philippe Chatrier.

Así que los aficionados pensaron que eso era todo, pero Alcaraz no había terminado.

"Una cosa, una cosa. Siempre quise hacer esto. Espero que todos me sigan", dijo el español de 22 años.

Luego, inclinándose hacia el micrófono, cantó el estribillo familiar que a menudo entonan las multitudes en Roland Garros.

Quizás de manera adecuada, es al ritmo del pasodoble español. Va "Po-po-po-po-po-po po-lolo" —como lo escriben los franceses— y siempre es seguido por una pausa y luego un "Olé".

Un sonriente Alcaraz dejó que la multitud hiciera la parte del "Olé", luego chocó las manos con Wilander antes de que se retiraran de la cancha de arcilla entre fuertes aplausos.

Alcaraz dijo más tarde que había estado pensando en entonar esa canción después de una entrevista el año pasado aquí, pero nunca sucedió.

No tenía por qué haber sido tan tímido, ya que no mostró miedo escénico y cantó claramente.

Su juego en la arcilla roja también está muy afinado: el cuatro veces campeón de torneos de Grand Slam ha ganado 29 de sus últimos 31 partidos en la superficie.

Una de las derrotas fue contra Novak Djokovic en el partido por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París del verano pasado, celebrado en el mismo lugar que el Abierto de Francia.

"Esta pista simplemente me encanta", dijo Alcaraz. "He hecho grandes cosas en ella, he vivido grandes momentos y también algunos malos, de los que he aprendido... Espero que la gente pueda irse con una sonrisa cuando me marcho de la cancha".

Su rival en la tercera ronda será el bosnio Damir Dzumhur.