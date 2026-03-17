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Casa Blanca ataca a jefe antiterrorista tras renuncia

La Casa Blanca defendió la estrategia contra Irán y negó influencias externas en la decisión del presidente Trump.

Por El Universal

Marzo 17, 2026 06:37 p.m.
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Casa Blanca ataca a jefe antiterrorista tras renuncia

Casa Blanca criticó con dureza a Joe Kent, jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo, quien presentó su renuncia en desacuerdo con la ofensiva militar contra Irán y calificó como "falsas" las afirmaciones de Kent sobre la ausencia de una amenaza inminente.

Casa Blanca responde a renuncia de Joe Kent

"Hay muchas afirmaciones erróneas en su carta", afirmó la portavoz, Karoline Leavitt, dirigiendo su crítica a uno de los puntos clave del argumento de Kent: que Irán no representaba un peligro inmediato para Estados Unidos.

"Esa es una falsedad que los demócratas y algunos medios liberales repiten", añadió, asegurando que existían "pruebas contundentes" de que Teherán se estaba preparando para atacar intereses estadounidenses.

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Kent había anunciado su dimisión en las últimas horas, señalando que no podía "en buena conciencia" respaldar la guerra contra Irán, y cuestionó que el conflicto respondía a presiones externas más que a una amenaza directa.

Declaraciones de la Casa Blanca y Donald Trump

En respuesta, Leavitt defendió la estrategia de la administración, subrayando que Washington había ofrecido "todas las oportunidades" al régimen iraní para renunciar a sus ambiciones nucleares.

"El presidente, a través de sus negociadores, incluso ofreció la posibilidad de una asociación comercial, pero Irán no aceptó porque su objetivo central era obtener un arma nuclear", afirmó.

La portavoz también destacó que es el comandante en jefe quien determina qué constituye una amenaza para el país. "El presidente es el único con la autoridad constitucional para tomar esa decisión, y cuenta con el mandato del pueblo estadounidense", señaló.

Asimismo, rechazó de plano las versiones que sugieren que el presidente estadounidense, Donald Trump, actuó bajo influencia externa, en particular de Israel.

"Es una idea absurda que nos ofende y también nos hace reír", dijo, enfatizando que el mandatario ha mantenido durante décadas una postura firme contra el desarrollo nuclear iraní.

Trump también se refirió a la renuncia de Kent, marcando distancia de manera clara. "Me alegra que se haya ido", afirmó, describiéndolo como "un buen tipo, pero muy débil en materia de seguridad", apoyando así la postura de la Casa Blanca y desestimando las críticas internas a la estrategia frente a Irán.

La renuncia de Kent expuso tensiones internas dentro del aparato de seguridad nacional en un momento de alta conflictividad internacional, con la ofensiva en Medio Oriente y crecientes cuestionamientos sobre el alcance y las consecuencias de la intervención estadounidense.

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