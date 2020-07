Casa Blanca sí sabía de recompensas

Washington.- Altos funcionarios de la Casa Blanca estaban al tanto desde inicios del año 2019 de la información confidencial de inteligencia que indicaba que Rusia ofrecía recompensas secretas a miembros del Talibán a cambio de matar a soldados estadounidenses, un año antes de lo que se había reportado originalmente, según fuentes oficiales con conocimiento de la información.

La evaluación fue incluida en al menos uno de los reportes diarios de inteligencia redactados para el presidente Donald Trump en aquel momento, según los funcionarios. El entonces asesor de seguridad nacional John Bolton también dijo a sus colegas que informó a Trump sobre ese reporte en marzo de 2019.

La Casa Blanca no respondió a las preguntas sobre lo que Trump y otros funcionarios sabían acerca de las provocaciones de Rusia.

La presidencia ha dicho que Trump no fue informado —ni entonces no ahora—sobre las evaluaciones de inteligencia debido a que no habían podido corroborarse por completo. Sin embargo, es inusual que los reportes de inteligencia sean confirmados sin sombras de duda antes de ser entregados a los funcionarios de mayor rango.

Las más recientes revelaciones proyectan nuevas dudas sobre los intentos de la Casa Blanca por distanciar a Trump de las sospechas sobre Rusia.