Casos de sarampión en EEUU alcanzan cifra más alta en 25 años

NUEVA YORK (AP) — Los casos de sarampión en Estados Unidos alcanzaron en 2019 su cifra más alta en 25 años, una reaparición atribuida en gran medida a la información incorrecta que ha propiciado el rechazo de los padres a las vacunas.



Las autoridades de salud de la ciudad de Nueva York informaron el miércoles de 61 casos nuevos desde finales de la semana previa, con lo que el total nacional rebasó los 667 reportados en todo el 2014. A este ritmo, 2019 se convertirá en el peor año de la enfermedad desde 1994.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) actualizan los lunes el total nacional de casos de sarampión. Las autoridades de los CDC dijeron que revisan los informes más recientes.

Aproximadamente tres cuartas partes de los casos de este año en Estados Unidos han ocurrido en el estado de Nueva York, principalmente en dos comunidades judías ultraortodoxas en Brooklyn y en el cercano condado Rockland. La mayoría corresponden a personas que no estaban vacunadas.

Es posible que los casos continúen aumentando. El sarampión es altamente contagioso y puede propagarse por el aire cuando alguien tose o estornuda. Y en los últimos días, las familias judías se han reunido para comer con motivo de la Pascua Judía. Los síntomas tardan de 10 a 12 días en aparecer.

Los CDC recomiendan la aplicación de vacunas a todos los estadounidenses de más de 1 año de edad.

La vacuna contra el sarampión, disponible por primera vez en la década de 1960, es considerada segura y altamente efectiva, y por esta razón las autoridades declararon erradicada la enfermedad en 2000 en Estados Unidos. Pero ha habido varios brotes desde entonces.

Algunas comunidades tienen bajas tasas de inmunización a causa de la información errónea difundida en las redes sociales, en especial la idea ya desacreditada de que la vacuna triple contra el sarampión, las paperas y la rubeola causa autismo.

"Muchos padres tienen miedo. Y si alguien cree que su hijo no necesita tantas vacunas, hay muchos lugares con gente que piensa igual", declaró el doctor Jonathan Fielding, exdirector del Departamento de Salud Pública del condado Los Ángeles. "No es tan fácil discernir qué si o qué no es verdad".

En la mayoría de los casos, el sarampión no pone en peligro la vida del enfermo. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, goteo nasal, tos y sarpullido en todo el cuerpo. Sin embargo, un reducido número de personas puede sufrir complicaciones como neumonía e inflamación del cerebro. Asimismo, debido al sarampión una mujer embarazada puede tener un alumbramiento prematuro.