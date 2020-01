"Ceder a EU no es opción para Cuba"

Las Tunas, Cuba.- Ceder a las presiones de EU no es una opción para Cuba, dijo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

El mandatario isleño calificó el jueves por la noche de "mentira" las promesas de Washington de que se normalizarían las relaciones bilaterales si Cuba cambia su modelo político.

"A veces llegan las ideas de que, si abandonamos una posición u otra, si abandonamos la solidaridad, el apoyo, para nosotros se abrirían las puertas y eso es una mentira", aseguró Díaz-Canel durante una visita a la ciudad de Las Tunas, en el este de la isla.

"Pero además nosotros no queremos puertas abiertas porque vamos a mendigar, queremos puertas abiertas porque hay un diálogo serio" con EU, expresó el gobernante a preguntas de The Associated Press ante un reducido grupo de periodistas.

Las declaraciones de Díaz-Canel tras un año de incremento de sanciones estadounidenses a Cuba para presionar por un cambio de modelo muestran la pérdida de confianza de la isla hacia Washington tras los esfuerzos del expresidente Barack Obama, que relanzó los nexos diplomáticos en 2014 luego de cinco décadas de ruptura. Aun así, dijo que Cuba no dejará de enfrentar las medidas de "hostigamiento" con "serenidad" en lo interior, e incluso de "avanzar en el restablecimiento de las relaciones con EU".